Пляж в парке «Левобережный» не попал в список официальных

В Ростове-на-Дону с 1 июня официально начнут работу два муниципальных пляжа - на острове Зеленый и в парке «Дружба». Они уже готовы принимать отдыхающих, осталось навести последний марафет.

- Места отдыха и купания оборудовали всем необходимым: завезли песок, очистили дно, провели обследование воды, организовали работу спасательных вышек, - рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

А бывший главный пляж города (у Ворошиловского моста), который сейчас фактически располагается на территории нового парка «Левобережный», официально не будет открыт. Если в прошлом году жителей попросили потерпеть, ссылаясь на меры безопасности, связанные с проведением игр чемпионата мира по футболу, то в нынешнем выяснилось, что он опять не будет открыт. Это якобы

связано с отсутствием возможности у управления культуры, в введении которого и находится парк, подготовить самое популярное место отдыха к купальном сезону. В администрации пояснили, что деньги попросят через городскую думу, но к 1 июня точно не успеют.

- Данное место отдыха пока не является разрешенным для купания, однако данный вопрос прорабатывается, - пояснили чиновники.

Гулять по парку можно и нужно, а вот купаться запрещено.Фото: Ирина ПОТЕРЯ

БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ПЛЯЖЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Но есть и хорошая новость. В этом году в Ростовской области официальных мест отдыха станет на порядок больше. Еще в апреле в региональные Правила охраны жизни людей на водных объектах были внесены поправки, которые смягчили требования к малым пляжам. В частности, в местах отдыха с небольшим количеством посетителей - не более 100 человек - теперь допускается отсутствие спасательной службы, но обязательны специальное оборудование (не менее двух кругов на щитах и двух спасжилетов), доступ к аварийным телефонам, а также запрещено самостоятельное купание детей.

Напомним, на протяжении последних пяти-семи лет существовала парадоксальная ситуация: не в каждом районе или городе существовало официальное место отдыха у воды. А все потому, что владельцам частных баз отдыха или сельским администрациям было накладно содержать пляжи и посты. Легче было поставить запретительные таблички, чем оплачивать работу водолазов, закупать песок и регулярно вывозить мусор. А жителей запретительные таблички, естественно, не останавливали.

- В этом году планируется подготовить 127 пляжей и 151 место отдыха у воды (в прошлом было чуть больше 130), - сообщили последние новости в правительстве Ростовской области.

КСТАТИ

Какой он - идеальный пляж?

Это место, оборудованное спасательными постами, пунктами медицинской помощи, раздевалками, туалетами, должны быть таблички с указанием температуры воды и воздуха, а также плакаты с описанием алгоритма действий при спасении утопающего и оказания ему первой медицинской помощи. А еще должен быть установлен так называемый благоприятный гидрологический режим - никаких водоворотов, течений более 0,5 м/с, резких колебаний уровня воды.

- Речное дно в районе пляжей должны обследовать водолазы, они дают обязательное заключение о его безопасности, - поясняют в МЧС России по Ростовской области. - На основании проведенных проверок инспекция маломерных судов дает разрешение на использование пляжа.

Мало кто знает, что технический персонал пляжа обязан ежедневно производить основную уборку берега, зеленой зоны, чистить и дезинфицировать раздевалки и туалеты. Мусор вывозить до восьми утра, чтобы отдыхающие не лицезрели сам процесс. При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю должны производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юные гандболистки «Ростов-Дона-2» спасли жизнь парню-инвалиду, вытащив из воды

Все произошло на берегу Азовского моря, в поселке Кучугуры, куда молодежный состав гандбольного клуба отправился на летние сборы. Во время утреннего кросса девушки заметили в море троих молодых людей, а возвращаясь, обратили внимание, что остался один, причем лежал в воде и не двигался. Первыми пришли на помощь Анастасия Шавман и Валерия Гуковская. 18-летние ростовчанки вытащили из моря юношу, который, как оказалось, находился в бессознательном состоянии (подробности)