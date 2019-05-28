«Как будто святых собирают»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько рассказала о требованиях к участницам главного конкурса страны

Казалось бы конкурс «Мисс Россия-2019» завершился всего несколько месяцев назад, но попробовать свои силы на главном состязании красоток страны у желающих есть шанс. Об этом озвучила первая красавица этого года Алина Санько из города Азова Ростовской области.

ms.alinasanko Будет очень интересно и весело

- Девочки, признавайтесь, кто мечтает стать «Мисс Россия-2020»? - задала она вопрос подписчицам своего Инстаграм. - У каждой из вас есть шанс воплотить свою мечту в реальность!

А дальше озвучила те требования, которые предъявляются к конкурсанткам. В частности, возраст красавиц - от 18 до 23 лет, рост - не ниже 173 сантиметров. При этом участница не должна быть замужем или разведена, иметь детей. Кроме того, у нее не должно быть татуировок, фото и видео эротического характера.

Подписчики красотки принялись живо обсуждать предоставленную информацию. Но многие подвергли сомнению некоторые пункты.

- Судя по Инстаграму сегодня, пункт про отсутствие эротических фото никто не пройдет, - написала одна из комментаторов.

- Как будто святых собирают, - удивилась другая.

- В этих конкурсах не понимаю одного - это рост, - заговорила о своем третья, - дискриминируют маленьких женщин. Если девушка нереально красивая, что делать?

ms.alinasanko Друзья мои, я невероятно счастлива!

Но не все хотят думать о будущем, а потому все комплименты пока достаются хозяйке странички - Алине Санько: «Ну нереально красивая наша «Мисс Россия»», «Красотка просто!», «Огонь! И пример для других девушек!» и «Отлично выглядишь, но я не думаю, что другие деревенские девушки могут когда-нибудь стать такими».

ms.alinasanko Девочки, признавайтесь, кто мечтает стать Мисс Россия 2020?

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