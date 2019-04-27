«Не пробовала бургеры и пересмотрела все фильмы об акулах»: ТОП-15 необычных фактов из жизни «Мисс Россия 2019» Алины Санько

У «Мисс Россия-2019» Алины Санько - девушка стала самой красивой россиянкой этого года, в Инстаграм уже больше 52 тысяч подписчиков. Сейчас она радует их свежими фотографиями, а также интересными фактами из своей жизни.

ms.alinasanko Хочу рассказать немного о моем любимом занятии...

Так, совсем недавно красавица - она всерьез увлекается живописью, показала свое творчество. А сейчас решила поиграть с поклонниками в Интернет-игру - рассказать несколько фактов о себе, чтобы те угадали, какие из них вымысел.

Оказалось, что девушка впервые побывала заграницей только в прошлом году. А еще никогда не пробовала бургеры, роллы и суши.

- До седьмого класса я всем говорила, что пицца - самое ужасное блюдо... А потом я ее попробовала, - призналась модель.

ms.alinasanko Мы так этого ждали Наконец-то это свершилось

А еще она пересмотрела все фильмы с участием акул - как фантастические, так и документальные. И это при том, что она их дико боится.

- Плавать я все-таки умею, но боюсь глубины, поэтому плаваю только вдоль берега, - сообщила Алина.

ms.alinasanko Доброго дня, дорогие мои!Спасибо за советы по поводу книг, которые Вы мне прислали

А дальше самая красивая россиянка этого года сделала упор на учебу и творчество. Оказывается, что в свое время ей присуждали стипендию мэра, когда она заняла второе место по рисованию по Южному федеральному округу и первое место в родном городе Азове. При этом «Мисс Россия» девушка разносторонняя - она занималась вокалом, выступала на фестивалях и на праздниках в других городах, но сольно никогда не пела. А еще окончила художественную школу с отличием, режиссерские курсы и даже одно время мечтала стать режиссером.

- Когда в школе проходил конкурс лучших видеороликов про свой класс, я приняла в нем участие, и мой ролик стал лучшим! - призналась Алина.

ms.alinasanko Друзья мои, я невероятно счастлива! И буду повторять это снова и снова! Всегда! Всю свою жизнь!

Но и с естественно-научными предметами «Мисс Россия-2019» была на ты.

- Да-да, с физикой я тоже дружила и получила лучший балл по этому предмету в классе! - призналась красавица.

По ее словам, практически все подписчики угадали, что раньше Алина писала стихи и еще безумно любит собак. Но вот волосы свои она никогда не красила, тем более в зеленый цвет.

ms.alinasanko Благодарна каждому за поздравления!

КОНКРЕТНО

ТОП-15 необычных фактов из жизни «Мисс Россия» 2019

- В прошлом году я впервые побывала заграницей.

- Я никогда не пробовала бургеры.

- До седьмого класса, я всем говорила, что пицца - самое ужасное блюдо.

- Меня привлекают акулы.

- В 2012 году мне присудили стипендию мэра за успехи в области искусства.

- Я окончила режиссерские курсы.

- Я жила в Ростове-на-Дону один год, когда ходила на подготовительные курсы по рисованию.

- Я очень сильно люблю собак.

- Я не умею плавать.

- В 10 классе я сняла фильм про школу и про наш класс, и его признали лучшим.

- Когда я занималась вокалом, я несколько раз выступала сольно.

- В седьмом классе я набрала лучший балл в олимпиаде по физике.

- Я окончила художественную школу с отличием.

- Раньше я очень любила писать стихи.

- В восьмом классе я покрасила свои волосы в зеленый цвет.

*Их красавица сама про себя придумала.

ms.alinasanko Друзья, Вы любите стихи?

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Одноклассники не без гордости отмечают, что целеустремленности ей не занимать, хотя она не была лидером класса, но к славе стремилась - часто участвовала в различных творческих конкурсах. (подробности)

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