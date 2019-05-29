«Мексика, ну остановись!» Экс-участницу «Дома-2» хотят отговорить от новой татуировки

Экс-участница «Дома-2» Марина Мексика заявила, что отправляется в Ростов-на-Дону, чтобы сделать новую татуировку. Подробностей не много - только имя мастера. Но одно только заявление эпатажной красотки внесло раскол в ряды фанатов (объективности ради стоит отметить, что поклонники Мексики очень редко приходят к согласию, а потому зачастую их комментарии - огонь).

Так вот. После заявления Марины одни порадовались за девушку, которая рискнула снова отправиться к мастеру, другие предприняли попытку остановить девушку резонным: «А может хватить татух?». Поступило предложение выбирать временные наколки, но, судя по всему, девушка настроена решительно.

К слову, два месяца назад риторический вопрос: «Ну сколько можно?» задавался бывшей участнице «Дома-2», когда она заявила о намерении сделать четвертую ринопластику. Но Марина упорна на пути к стилю и идеальной красоте (в ее понимании). Носик сделала, теперь радует фолловеров снимками.

ms.mexika Я тупая, но я не глупая #мекskies #tattoogirls #makeup @ninochkamakeup #photography @apinphoto

Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом.

Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков.

ms.mexika Posh Spice #photography @logvi_boo #mua @mrs_anna_light #mexika

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