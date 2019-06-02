2019-06-02T15:58:07+03:00
Происшествия

Под Ростовом-на-Дону водитель автобуса протаранил грузовик перед «зеброй»: пострадали девять человек

На месте массовой аварии работают автоинспекторы, спасатели и медики [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место аварии.Место аварии.Фото: ГУ МВД России по РО
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В воскресенье, 2 июня, под Ростовом-на-Дону произошла массовая авария. В обстоятельствах дорожного происшествия еще разбираются автоинспекторы. По предварительным данным, ДТП спровоцировал 36-летний водитель рейсового автобуса, который слишком поздно заметил, что попутный грузовик стал останавливаться перед «зеброй».

- Водитель допустил столкновение с грузовым «МАН», который на пешеходном переходе пропускал людей (они не пострадали - автр), - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - После этого автобус по касательной допустил столкновение со стоящими автомобилями «Киа Рио» и «Рено». В результате ДТП получили травмы 9 человек.

Авария случилась под Ростовом Фото: ГУ МВД России по РО

Авария случилась под РостовомФото: ГУ МВД России по РО

В социальных сетях уже появились первые снимки с места аварии. Люди рассказывают, что пострадали пассажиры автобуса, многие были в крови, но, к счастью, обошлось без тяжелых травм.

- Люди в шоке, но помогали друг другу, тут же стали останавливаться водители других машин, несли воду, аптечки, - написали в социальных сетях.

На месте работают автоинспекторы, спасатели и медики Фото: ГУ МВД России по РО

На месте работают автоинспекторы, спасатели и медикиФото: ГУ МВД России по РО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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