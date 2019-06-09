Беглого участкового из Элисты, убившего пенсионерку, задержали в Минске

Оперативники из Минского уголовного розыска задержали третьего и, к слову, главного подозреваемого в убийстве 65-летней пенсионерки из Элисты Лилии Годиной — участкового Романа Ланцынова.

- Сотрудниками МВД РФ была получена оперативная информация о нахождении третьего подозреваемого в убийстве 65-летней женщины на территории Белоруссии, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - По направленной ориентировке сотрудниками милиции Минска участковый уполномоченный полиции, подозреваемый в совершении преступления, был задержан на одном из автовокзалов. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Российскую Федерацию.

Как уточнил «КП» собственный источник в силовых структурах, сыщики (а в Элисте после случившегося работали опера из Главного управления собственного безопасности ведомства из Москвы) довольно быстро сумели установить, что Ланцынов направился именно в Беларусь.

- Изначально рассматривали две версии: во-первых, Казахстан, потому что из Калмыкии ближе, конечно, было «рвать когти» именно туда, на юго-восток, а во-вторых, Украину, - отметил собеседник «Комсомольской правды». - Опера внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что как и на чем он покинул город (пока конкретная информация не разглашается). Предполагали, что он дернет через Ростовскую область на Украину сразу, потому что там проще потеряться, учитывая нынешние взаимоотношения Москвы и Киева. Но, вероятно, он побоялся идти через границу открыто — и рисковать с незаконным пересечением тоже не стал. Зато его срисовали при пересечении границы с Беларусью, откуда он, по всей видимости, и хотел уехать на Украину. Остальное уже было делом техники. Ребята в Минске, конечно, молодцы — все четко сделали, взяли так, что он даже пикнуть не успел.

Настоящий детективный триллер с убийством пенсионерки-предпринимательницы из Элисты Лилии Годиной (ей и ее мужу принадлежали два магазина в столице Калмыкии), напомним, развернулся, когда Ланцынов вызвал ее на «переговоры» по поводу, как считают источники, выплаты «дани». Она заупрямилась, участковый вышел из себя и, обезумев, набросился на нее и начал душить — до смерти.

Потом, поняв, что натворил, вызвал на подмогу двух коллег-товарищей из своего участкового отдела, тоже полицейских, которые помогли ему вывезти убитую женщину за шестьдесят километров от города и спрятать в бетонной трубе.

В это же самое время скончался муж Лилии Годиной — Александр, который незадолго до этих событий перенес тяжелую операцию и нуждался в постоянном присмотре. А когда она не вернулась вечером 30 мая со встречи с участковым, он разволновался насколько сильно, что организм не выдержал — он умер.

Самое жуткое было то, что когда двоюродный брат Годиной обратился в полицию по поводу исчезновения сестры и ее стали искать как без вести пропавшую, в этих поисках активно участвовали и те, кто прятал тело несчастной.

Но их вычислили. Задержали. И они стали давать показания. А вот сам Ланцынов к тому времени уже успел сбежать, но, как теперь выяснилось, долго скрываться ему не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские, убившие пенсионерку в Элисте, сами участвовали в ее розыске, когда она была объявлена «без вести пропавшей»

Двое оборотней в погонах задержаны, третий подался в бега [оперативное видео] (подробности)

Муж задушенной полицейскими в Элисте пенсионерки умер от горя, не выдержав пропажи жены

Главный подозреваемый в убийстве Лилии Годиной, участковый Роман Ланцынов, объявлен в федеральный розыск (подробности)