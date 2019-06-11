«Чаще всего жалуются на родителей»: специалисты рассказали о работе детского телефона доверия в Ростовской области

В Ростовской области подвели статистику работы детского телефона доверия за первые три месяца этого года.

Так, за это время по бесплатному номеру телефона от дончан поступило больше четырех тысяч звонков. Как говорят специалисты, примерно треть из которых – от несовершеннолетних.

Отвлекают от работы так называемые звонки-молчания - их было 874, а также звонки-розыгрыши - таких насчитали 602. Еще около 300 звонков в духе «позвонили-сбросили».

Всегда тревожными являются звонки о суицидальных мыслях - их за три месяца было 27. А еще львиная доля обращений на тему жестокого обращения с ребенком в семье. В большинстве случаев звонят сами дети - таких нашлось 27 человек, еще по девять звонков от родителей и от посторонних - соседей, учителей и знакомых. Что касается жестокости вне семьи, то чаще звонки идут от родителей. Взрослые говорят о том, что детей обижают в школе или на улице.

В четырех случаях звонили сами дети. Как рассказали в региональном министерстве труда, психологическую помощь по телефону доверия специалисты оказывают круглосуточно, анонимно и бесплатно, а содержание разговора посторонним не разглашается. Правда, в случае необходимости к заявленной проблеме могут подключиться и компетентные органы.

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