"Ну, погоди!" по-ростовски: храбрый зайчонок дал отпор мужчине, поймавшему его в поле

Жители Ростова-на-Дону обсуждают в социальной сети видео мужчины, который собственноручно поймал зайчонка. Заметив детеныша в поле, он некоторое время гонялся за зверьком и в итоге сумел схватить. "Добычу" ростовчанин, конечно же, отпустил, но перед этим решил снять ее на телефон, наверное, чтобы похвастаться потом перед друзьями своей прытью. Правда, того, что произошло дальше, мужчина совсем не ожидал.

- Ну все-все, беги, не плачь, - говорит "зверолов" за кадром, опуская зайчонка на землю.

Но вместо того, чтобы поскорее убежать, животное начало кидаться на человека.

- Ах ты, зверь неопознанной породы! Ох, какой ты злой! Ах ты, зараза маленькая! Ты меня не съешь, а?! - смеется мужчина, дразня зайчика листочком и подкрепляя свои возгласы нецензурными словами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/715891" frameborder="0"></iframe> Ростовчанин поймал зайчонка в поле - 21.06.19.Видео: vk.com/etorostovnadonu

Но в итоге ростовчанин решил ретироваться от греха подальше. В паблике, выложившем ролик, сообщили, что он не пострадал. Пользователи соцсети, правда, осудили поступок мужчины. Многие отметили, что детеныша не стоило брать на руки, так как теперь из-за запаха человека мать не примет зайчонка, и его дальнейшая судьба будет печальна. Правда. один из комментаторов отметил, что на видео на самом деле запечатлен не заяц, а кролик, и достаточно взрослый, чтобы не нуждаться в крольчихе и кормиться самостоятельно.

Добавим, что многие люди считают зайцев безобидными существами. способными только убегать от опасности. Но зоологи предупреждают, что загнанное в угол животное может ранить человека ударом своих сильных задних лап. Когти на них могут достигать длины до 5 сантиметров и оставляют глубокие раны. Кроме того, заяц может достаточно сильно укусить своего обидчика. Прецеденты у охотников бывали разные.

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