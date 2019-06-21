В Ростовской области инвалида, которого медики буквально «собрали» после аварии, посадили, не поверив в его увечья

29-летнего жителя ст. Егорлыкской Вадима Рябухина отправили на два года в колонию — по статье «Мошенничество в крупном размере». Основание: липовая справка об инвалидности.

Суд счел, что он обманул государство (в лице Пенсионного фонда России) на 360 тысяч рублей, получая пенсию.

А выдал эту справку молодому человеку чиновник, которого позже ФСБ задержала как раз за то, что он вместе с подельниками в течение семи лет буквально штамповал фальшивки, обеспечив «розовыми карточками», дававшими право на меры соцподдержки, установленные Федеральным законом №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (включая и пенсии, и другие социальные выплаты, и санаторно-курортное лечение, и льготы по оплате коммуналки), свыше пятнадцати тысяч (!) человек. Причем, размах «предприятия» охватывал не только Ростовскую область, но и другие регионы — к начальнику филиала Бюро медико-социальной экспертизы в Гуково приезжали люди, например, из северо-кавказских республик.

И Рябухин был одним из тех, кому «добрый дядя-эксперт» оформил документ, оказавшийся, как потом выяснилось, подделкой.

ВРАЧИ ВЫТАЩИЛИ С ТОГО СВЕТА

- Но ведь Вадик реально имеет все основания называться инвалидом! - едва сдерживая слезы, говорит его мать Галина Викторовна. - У него — титановые пластины во лбу, а шея держится, считай, на четырех шурупах! И они говорят, что он не инвалид?! Что за бред!

Дело в том, что 31 декабря 2014-го Вадим Рябухин попал в страшную аварию: ездил из своей родной Егорлыкской в соседний Целинский район, проведать деда, а когда возвращался обратно (парень находился на заднем сидении, пассажиром) в их автомобиль влетела на большой скорости легковушку с девушкой за рулем.

Машины — всмятку. Все участники ДТП получили серьезные травмы, а Рябухин вообще еле выжил: от удара его голову буквально сплющило.

- Наши врачи, в станичной ЦРБ, просто молодцы — дай Бог им всем здоровья, - вспоминает мать молодого человека. - Это же перед самым Новым годом случилось, а они за операционным столом, над моим сыном, вытащили, можно сказать, с того света, до трех часов утра 1 января работали, колдовали.

Заключение врачей из Краснодарской краевой клинической больницы. Фото: личный архив героя публикации.

В итоге Вадим выжил, получив при выписке из районки такой диагноз:

«Открытая проникающая черепно-мозговая травма. Вдавленный оскольчато-фрагментарный перелом правой области лба с внедрением в мозговое вещество инородного тела (осколок пластмассы). Тяжелый ушиб головного мозга с размозжением правой лобной доли. Закрытая травма шейного отдела позвоночника. Закрытая травма живота с повреждением сальника».

Однако это оказалось не все. Лечение нужно было продолжать, и в Ростове-на-Дону ему — правда, бесплатно, по квоте — на лоб поставили титановую пластину (без нее там был просто провал). Но при этом выяснилось, что большие проблемы есть и с шеей: он постоянно жаловался на боли, не мог поворачивать головой.

«ПОЗВОНИЛ ИЗ ГУКОВО: МАМА, ГОТОВЬ ДОКУМЕНТЫ, СПРАВКУ СДЕЛАЮТ»

- Медики дали заключение: нужно ставить специальные шурупы, поскольку там обнаружился еще и перелом некоего зубовидного отростка — после такого люди вообще погибают, а вот он сумел выкарабкаться, - продолжает Галина. - А в Ростове-на-Дону таких операций на тот момент не делали. А как узнали, сколько это стоит в Москве — ахнули! Полтора миллиона! Хорошие люди посоветовали ехать в Краснодар. И вот там, в Краевой клинической больнице №1 нейрохирурги согласились прооперировать, и без денег, по полису. Нужно было только оплатить сами эти специальные шурупы. Ну что делать — нашли 137 тысяч, и операцию сделали.

Правда, он все равно не мог уже полноценно работать: во-первых, голова, хоть и начала поворачиваться, но по-прежнему только на ограниченный угол, а во-вторых, его мучили боли.

- Мы хотели оформить инвалидность у себя, но сказали, что он-то не был на «больничном листе», поэтому нужно чуть ли не год проходить какое-то наблюдение, - рассказывает мама Вадима Рябухина. - А жить-то все равно как-то надо. При том, что он ведь хороший электрик, да и без дела не привык сидеть, начал искать подработки. Покрутился там-сям, предложили ему знакомые поработать еще и в Гуково. Вадик и поехал.

Через некоторое время молодой человек позвонил матери — мол, так и так, здесь мне пообещали оформить инвалидность, нужны документы.

Та самая злополучная справка об инвалидности: ее номер на самом деле официально закреплен за другим человеком. Фото: личный архив героя публикации.

- Я, конечно, собрала все, отправила ему, - продолжает женщина. - Вот кто знал, что так все обернется?! Выдали ему эту справку. С 16 марта 2015-го он начал получать пенсию по инвалидности — минимальную, 5 или 6 тысяч, потом проиндексировали, стало больше.

«СНАЧАЛА ПУСТЬ ОТВЕТИТ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А ПОТОМ ПОЛУЧАЕТ ИНВАЛИДНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНО»

Да вот уж, действительно, обстоятельства. В гуковском-то филиале регионального Бюро СМЭ эти самые «розовые карточки» выдавали, как мы уже объясняли, «на потоке», не удосуживаясь их «проводить» ни по базам, ни по документам (см. «Нашу справку»). Тем более, что с 2014-го заработала Единая автоматизированная информационно-аналитическая система, и абсолютно все номера справок об инвалидности там должны быть.

И номер справки Вадима Рябухина там, к слову, тоже имеется — правда, документ выписан на другого человека, с подтвержденной инвалидностью.

А когда преступная схема, организованная руководящими сотрудниками бюро, вскрылась, следователи начали сверять, одну за другой, все (!) справки, выданные в Гуково. И тем, кто приобретал их незаконно, предлагали прийти и написать явку с повинной, поскольку приобретение «липы» тоже грозит наказанием.

- Их действия квалифицируются как мошенничество, в случае выявления возбуждаем уголовные дела, по некоторым уже вынесены приговоры, - рассказывал ранее в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» руководитель управления СКР по Ростовской области Аслан Хуаде. - И большинство обвиняемых предпочитают вернуть незаконно полученные деньги еще на стадии расследования. Хочу сказать, что таким лицам мы предлагаем добровольно признаться, что смягчит наказание. В любом случае сейчас мы продолжаем выявлять эпизоды.

Те, кто писал явку с повинной, как, например, это сделала семья из Октябрьского района, выплачивали все, что получили от государства через Пенсионный фонд, и освобождались, по крайней мере, от заключения.

А вот Вадим Рябухин, который к тому времени (конец 2018-го) уже успел жениться, у него родилась дочь, не стал этого делать.

- К нам приезжали следователи из Ростова-на-Дону, требовали признаться-сознаться, но мы им в ответ показывали и самого Вадика с его травмами - их видно невооруженным взглядом, и выписки от врачей, говорили, что он — вот же, на самом деле, инвалид, не липовый, а настоящий, - рассказала «Комсомольской правде» супруга Вадима Рябухина — Елена. - Но с декабря ему перестали платить пенсию, а потом и вовсе возбудили против него уголовное дело.

Уже во время судебного процесса, по словам матери парня, они предлагали сделать повторное обследование, которое бы подтвердило или опровергло, документально, является ли молодой человек инвалидом.

Дочка Вадима два года будет жить без отца. Фото: личный архив героя публикации.

- Но судья ответила: вы сначала выплатите то, что незаконно получили от ПФР, ответьте по закону за то преступление, которое инкриминируется, а уж потом — оформляйте себе, на здоровье, новую инвалидность, - утверждает Галина Викторовна. - А мы ведь ездили в Ростов — уже в начале нынешнего года, у Вадима констатировали эпилепсию, у него ухудшилось здоровье.

Но суд вынес приговор: два года колонии общего режима.

- Сейчас готовим апелляцию, - рассказала Елена Рябухина.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«У больного есть все основания, чтобы его официально признали инвалидом»

- Судя по имеющимся документам, больной с таким диагнозом имеет все признаки для того, чтобы его признали инвалидом, - рассказал врач с многолетним опытом одной из ростовских больниц на условиях анонимности. - В вопрос в том, насколько бумаги реальные и это, конечно, должны проверять правоохранительные органы. Действительность же такова, что уже несколько лет по всем медучреждениям Ростовской области идут активные проверки. Им присылаются списки с фамилиями конкретных пациентов. По каждому просят подтвердить: реально ли человеку был поставлен такой диагноз и он находился на лечении в стационаре? В случае возникающих сомнений, дознаватель может приехать в медучреждение, запросить медкарту больного и опросить, в том числе врачей, медсестер, санитарок и других пациентов - лежал ли в такое время там человек, по которому возникли вопросы.

НАША СПРАВКА

Как вообще оформляется инвалидность

- В идеале все происходит так: человек лежит в стационаре, ему при выписке выдают справку с диагнозом, - объясняет специалист. - После этого, он отвозит ее и подтверждающие документы в МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия, - прим. ред.). В свою очередь те назначают свой консилиум специалистов, смотрят представленные документы, пациента и приходят к выводу: положена ли человеку инвалидность. Далее уже данные больного заносятся в специализированный реестр. На моей памяти были случаи, когда молоденькая медсестра от невнимательности не передавала документы в реестр. Но это же не повод инвалиду перестать им быть? Следовательно, если такое произошло, то необходимо добиваться: чтобы следователи проверили подлинность документов, выданных пациенту именно на тот момент. Потому что за годы болезнь могла уйти в ремиссию или состояние улучшиться и тогда, речи об инвалидности может уже и не идти.

К слову, уже сейчас во избежание фальсификации больницы сами, минуя пациента, передают документы в МСЭК. Однако в любом случае процедура эта не быстрая, поэтому многие пытаются обойти закон.