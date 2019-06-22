Рейс из Ростова-на-Дону в Москву задержали из-за двух пьяных дебоширов

В субботу, 22 июня, в аэропорту «Платов» на час был задержан вылет самолета в Москву из-за пьяных пассажиров. Как стало известно «КП-Ростов», два брата 30 и 33 лет, еще не успев разместиться в креслах, начали вести себя агрессивно (матерились, хватали за руки бортпроводника, отказывались подчиняться ее требованию), в результате экипаж был вынужден вызвать сотрудников полиции.

- На рейсе Ростов - Москва два пассажира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно, на замечания экипажа не реагировали и проявляли агрессию. В целях безопасности пассажиры были сняты с борта воздушного судна и занесены в черный список компании, - сказали в пресс-службе компании-перевозчика.

В отделе полиции, куда доставили дебоширов выяснили, что родственники являются жителями Москвы. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении, им грозит арест до 15 суток и штраф. Согласно неофициальным данным, они находились в состоянии наркотического опьянения.

Это не первый инцидент в новом аэропорту Ростова-на-Дону. В конце прошлого года оштрафовали хулигана, который закурил прямо на борту. Как рассказали очевидцы, уже в салоне подвыпившего пассажира разморило, и он, неожиданно для окружающих, начал громко материться. Несколько раз бортпроводник пытался сделать ему замечание. Но тот только отмахивался от него как от назойливой мухи, а после и вовсе вдруг достал сигарету и закурил. В итоге, уже по прилету в Ростов-на-Дону неадекватного пассажира ждали стражи порядка.

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Мужчина был настолько пьян, что командир воздушного судна, вылетавшего из донской воздушной гавани в Салоники, принял решение не пускать такого пассажира на борт, с чем тот не согласился. Гражданин на повышенных тонах пытался доказать свое право на пребывание в самолете. В результате вызвали полицию. Борт вылетел из Ростова, но одно кресло было пустым (подробности)