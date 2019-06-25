2019-06-25T16:01:56+03:00
Общество

В Ростовской области сотрудники медцентра ставили липовые диагнозы, загоняя пациентов в кредитную кабалу

Донские полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничестваПолицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества
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Тревогу забила пенсионерка из Волгодонска, которая ради «избавления» от инсульта взяла кредит на 72 тысячи рублей. По словам 62-летней женщины, все началось с телефонного звонка. Вежливая девушка пригласила на абсолютно бесплатное медицинское обследование «высокочастотным оборудованием».

Пенсионерка, зная, что ей положена диспансеризация, согласилась. В медцентре оформили документы, показали суперсовременное оборудование. При этом сами сотрудники были очень обходительны и вежливы. Вот только результаты обследования шокировали. У несчастной женщины нашли целый список заболеваний, которые могли в будущем стать причиной инсульта.

- Но, как оказалось, не все страшно, главное вовремя лечить, - усмехается пенсионерка, которая сама не поняла, как с помощью обходительных сотрудников подписала кредитный договор. - На тот момент меня убивала мысль, что я могу стать парализованной, как мои родные будут мучиться... Потому деньги за курс лечения не показались большими. Только дома я поняла, как меня обманули.

Как оказалось, жительница Волгодонска не единственная пострадавшая.

- По версии следствия, работники под видом оказания медицинских услуг вводили в заблуждение жителей, внушая, что те страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в срочном обследовании и лечении, - рассказала Оксана Сухарева, старший помощник прокурора Ростовской области. - Они получали от обманутых граждан денежные средства (от 40 000 до 80 000 рублей) за диагностику и лечение несуществующих заболеваний.

При этом для обеспечения постоянного денежного потока мошенники убеждали «пациентов» влезать в кредитную кабалу. В качестве панацеи от тяжелейших заболеваний потерпевшим предлагался гиалуроновый гель и применение низкочастотного стимулятора. Сейчас правоохранители ищут всех пострадавших и просят жителей не верить в предложения о бесплатном обследовании, которые поступают от частных клиник.

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Хорошие новости пришли из Ростовского областного суда. Пенсионерке из донской столице удалось найти управу на медицинский центр, который фактически обманом навязал ей кредит для оплаты услуг, причем под разорительные (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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