В Ростовской области сотрудники медцентра ставили липовые диагнозы, загоняя пациентов в кредитную кабалу

Тревогу забила пенсионерка из Волгодонска, которая ради «избавления» от инсульта взяла кредит на 72 тысячи рублей. По словам 62-летней женщины, все началось с телефонного звонка. Вежливая девушка пригласила на абсолютно бесплатное медицинское обследование «высокочастотным оборудованием».

Пенсионерка, зная, что ей положена диспансеризация, согласилась. В медцентре оформили документы, показали суперсовременное оборудование. При этом сами сотрудники были очень обходительны и вежливы. Вот только результаты обследования шокировали. У несчастной женщины нашли целый список заболеваний, которые могли в будущем стать причиной инсульта.

- Но, как оказалось, не все страшно, главное вовремя лечить, - усмехается пенсионерка, которая сама не поняла, как с помощью обходительных сотрудников подписала кредитный договор. - На тот момент меня убивала мысль, что я могу стать парализованной, как мои родные будут мучиться... Потому деньги за курс лечения не показались большими. Только дома я поняла, как меня обманули.

Как оказалось, жительница Волгодонска не единственная пострадавшая.

- По версии следствия, работники под видом оказания медицинских услуг вводили в заблуждение жителей, внушая, что те страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в срочном обследовании и лечении, - рассказала Оксана Сухарева, старший помощник прокурора Ростовской области. - Они получали от обманутых граждан денежные средства (от 40 000 до 80 000 рублей) за диагностику и лечение несуществующих заболеваний.

При этом для обеспечения постоянного денежного потока мошенники убеждали «пациентов» влезать в кредитную кабалу. В качестве панацеи от тяжелейших заболеваний потерпевшим предлагался гиалуроновый гель и применение низкочастотного стимулятора. Сейчас правоохранители ищут всех пострадавших и просят жителей не верить в предложения о бесплатном обследовании, которые поступают от частных клиник.

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