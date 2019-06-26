2019-06-26T05:31:03+03:00
Общество

Общегородской выпускной в Ростове-на-Дону 2019: на набережной развернулся карнавал

Выпускной в Ростове-на-Дону 25 июня 2019: фоторепортаж
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В Ростове-на-Дону прошел общегородской выпускной 2019.В Ростове-на-Дону прошел общегородской выпускной 2019.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

Когда в Ростове устраивают настоящий карнавал? Ответ прост: на общегородском выпускном вечере. Без шуток, даже новогодние праздники, День города и 9 мая не могут похвастаться такой концентрацией праздничного настроения в одной точке. Мимы, ходулисты, переодетые актеры, танцоры, пиротехники, спортсмены, музыканты - все собираются на набережной Дона, не говоря уже о тысячах молодых людей и девушек в праздничных нарядах.

Самый популярный вопрос от ведущих: ребята, вы из какой школы? Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Самый популярный вопрос от ведущих: ребята, вы из какой школы?Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Иногда казалось, что мимов на празднике больше, чем выпускников. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Иногда казалось, что мимов на празднике больше, чем выпускников.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

А здесь у нас, похоже, любовь. Не будем мешать... Фото: Илья БОГОМОЛОВ

А здесь у нас, похоже, любовь. Не будем мешать...Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В этом году общегородской выпускной прошел в пятый раз и снова доказал, что выпуск из школы - это нечто особенное. Красные ковровые дорожки, сияющие декорации, салют, концерт, шоу на воде и десятки тысяч селфи - все это дает новоиспеченным взрослым ощущение того, что они звезды. Жалко, что только на один вечер...

Звездный час для вчерашних школьниц. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Звездный час для вчерашних школьниц.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Как обычно, набережная была поделена на несколько зон. В спортивной были представлены овеянные славой ростовские клубы и предлагаемые ими активности. Для донского выпускника нормально скинуть пиджак и поиграть в мяч во время своего праздника. Или прокатиться на велосипеде, или выполнить упражнения на турнике, или станцевать брейкданс.

В спортивной зоне, если сам не взялся показать класс, то, будь добр, болей за товарища. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В спортивной зоне, если сам не взялся показать класс, то, будь добр, болей за товарища.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В зоне у фонтана ребят ждала дискотека, которая из обычной очень быстро превратилась в пенную. Тот тут, то там звучала живая музыка, много внимания было уделено народным барабанам. Как всегда, особой популярностью пользовалась зона караоке, ребята с удовольствием исполняли хиты Басты хором в полсотни человек.

В караоке, как всегда, не отбоя от желающих. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В караоке, как всегда, не отбоя от желающих.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Ходулисты успешно создавали атмосферу карнавала. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Ходулисты успешно создавали атмосферу карнавала.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Но самая фееричная атмосфера образовалась в театральной зоне. Там хозяйничал уличный театр-шоу "Сюрледон", который погрузил гостей праздника в эстетику цирка. При этом образы, созданные актерами, выглядели свежо и сочно. Горожане просто не могли пройти мимо и не сфотографироваться с мастерами сцены. Кстати, там же для выпускников прошла викторина на знание театральной тематики. Давшие правильные ответы молодые люди получили подарки от "Комсомольской правды".

Конечно, основное действо развернулось возле главной сцены. Там были поставлены несколько масштабных танцевальных номеров с участием акробатов и пиротехники. Торжественную часть вел уже завсегдатай мероприятия - шоумен Тимур Родригез. После приветственных речей от официальных лиц он попросил зрителей обратить внимание на Дон, над водами которого громыхнул салют и взлетели флайбордисты. Последние не просто парили в воздухе, но и устроили свое огненное шоу. Каждую секунду этого представления ростовчане снимали на свои телефоны.

На главной сцене сплошная красота. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

На главной сцене сплошная красота.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Салют над водой - вдвойне красивее. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Салют над водой - вдвойне красивее.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Файер-шоу от флайбордистов. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Файер-шоу от флайбордистов.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

После выпускники горячо приветствовали главную звезду праздника - рэпера Тиму Белорусских. Но тут их ждал сюрприз: вместо одного хип-хоп исполнителя на сцене появились двое. Свои песни для ростовчан также исполнил 18-летний Гарик Погорелов - товарищ Тимы по музыкальному лейблу. Обоих певцов юная публика встретила на ура, а позже отправилась встречать рассвет. Активности для выпускников работали минимум до пяти утра.

Выпускники знали все песни Тимы Белорусских наизусть. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Выпускники знали все песни Тимы Белорусских наизусть.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Ах, эти полные надежды взгляды... Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Ах, эти полные надежды взгляды...Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Добавим, что в этом году в празднике приняли участие более 4700 вчерашних школьников. Вместе с родителями и педагогами получилось более 8 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На турбазе под Ростовом-на-Дону изнасиловали отдыхающую
Новым главой администрации Кировского района Ростова-на-Дону стала женщина
На новое жилье для детей-сирот из Ростовской области направят 1,2 млрд рублей
Житель Ростова-на-Дону по липовым документам об аварии пытался получить 330 тысяч рублей
В Ростовской области пройдет горячая линия о субсидиях на оплату коммуналки
«Что с ее губами»: В Сети обсуждают совместное фото футболиста Дмитрия Тарасова с женой
«Шпагабульк»: Олимпийскую чемпионку Ульяну Донскову столкнули в бассейн, пока она делала шпагат
«Мисс Россия» Алина Санько рассказала о рецептах собственной красоты
Главным казначеем Ростовской области назначен экс-замминистра финансов региона Валерий Бородулин
«Вы просто бомбическая!»: Поклонники обсуждают откровенное фото пловчихи Юлии Ефимовой
«Посмотри в глаза и пропади!»: самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева в нижнем белье сразила фанатов
В Ростовской области ищут пенсионерку Татьяну Беляеву
1765 донских выпускников получили федеральную награду «За особые успехи в учении»
Не надо стесняться: на танцполах Ростова-на-Дону зажигает Дискодед
Имидж - ничто: ростовчане спасаются от жары в автоматах с питьевой водой
"Я перестал там вообще ездить": на "проклятом" перекрестке в Ростове-на-Дону продолжают биться машины
В аварии с автобусом "Ростов - Волгодонск" погибла семья из троих человек
Театр меняет людей: в Ростове завершился фестиваль «Трансформация»
Под Ростовом на трассе «Дон» загорелся автобус с детьми
Житель Волгодонска украл из частного дома 2 млн рублей и драгоценности
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24-30 июня 2019: синоптики обещают похолодание
В Белой Калитве подросток палкой проломил череп взрослому мужчине
В Ростове-на-Дону назвали самые грязные водоемы
Для тех, кто собрался на Юг: с 24 июня еще один участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае становится платным
Под Ростовом в аварии пострадали четыре человека
Волонтеры: пропавшую ночью на пляже в Ростове-на-Дону 16-летнюю девушку нашли мертвой
В Ростове-на-Дону утонул 13-летний школьник
В Ростове-на-Дону ищут 16-летнюю студентку, пропавшую ночью на пляже
Фонтан на Аллее роз в Ростове-на-Дону засиял чистотой