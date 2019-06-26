Общегородской выпускной в Ростове-на-Дону 2019: на набережной развернулся карнавал

Когда в Ростове устраивают настоящий карнавал? Ответ прост: на общегородском выпускном вечере. Без шуток, даже новогодние праздники, День города и 9 мая не могут похвастаться такой концентрацией праздничного настроения в одной точке. Мимы, ходулисты, переодетые актеры, танцоры, пиротехники, спортсмены, музыканты - все собираются на набережной Дона, не говоря уже о тысячах молодых людей и девушек в праздничных нарядах.

Самый популярный вопрос от ведущих: ребята, вы из какой школы?Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Иногда казалось, что мимов на празднике больше, чем выпускников.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

А здесь у нас, похоже, любовь. Не будем мешать...Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В этом году общегородской выпускной прошел в пятый раз и снова доказал, что выпуск из школы - это нечто особенное. Красные ковровые дорожки, сияющие декорации, салют, концерт, шоу на воде и десятки тысяч селфи - все это дает новоиспеченным взрослым ощущение того, что они звезды. Жалко, что только на один вечер...

Звездный час для вчерашних школьниц.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Как обычно, набережная была поделена на несколько зон. В спортивной были представлены овеянные славой ростовские клубы и предлагаемые ими активности. Для донского выпускника нормально скинуть пиджак и поиграть в мяч во время своего праздника. Или прокатиться на велосипеде, или выполнить упражнения на турнике, или станцевать брейкданс.

В спортивной зоне, если сам не взялся показать класс, то, будь добр, болей за товарища.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В зоне у фонтана ребят ждала дискотека, которая из обычной очень быстро превратилась в пенную. Тот тут, то там звучала живая музыка, много внимания было уделено народным барабанам. Как всегда, особой популярностью пользовалась зона караоке, ребята с удовольствием исполняли хиты Басты хором в полсотни человек.

В караоке, как всегда, не отбоя от желающих.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Ходулисты успешно создавали атмосферу карнавала.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Но самая фееричная атмосфера образовалась в театральной зоне. Там хозяйничал уличный театр-шоу "Сюрледон", который погрузил гостей праздника в эстетику цирка. При этом образы, созданные актерами, выглядели свежо и сочно. Горожане просто не могли пройти мимо и не сфотографироваться с мастерами сцены. Кстати, там же для выпускников прошла викторина на знание театральной тематики. Давшие правильные ответы молодые люди получили подарки от "Комсомольской правды".

Конечно, основное действо развернулось возле главной сцены. Там были поставлены несколько масштабных танцевальных номеров с участием акробатов и пиротехники. Торжественную часть вел уже завсегдатай мероприятия - шоумен Тимур Родригез. После приветственных речей от официальных лиц он попросил зрителей обратить внимание на Дон, над водами которого громыхнул салют и взлетели флайбордисты. Последние не просто парили в воздухе, но и устроили свое огненное шоу. Каждую секунду этого представления ростовчане снимали на свои телефоны.

На главной сцене сплошная красота.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Салют над водой - вдвойне красивее.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Файер-шоу от флайбордистов.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

После выпускники горячо приветствовали главную звезду праздника - рэпера Тиму Белорусских. Но тут их ждал сюрприз: вместо одного хип-хоп исполнителя на сцене появились двое. Свои песни для ростовчан также исполнил 18-летний Гарик Погорелов - товарищ Тимы по музыкальному лейблу. Обоих певцов юная публика встретила на ура, а позже отправилась встречать рассвет. Активности для выпускников работали минимум до пяти утра.

Выпускники знали все песни Тимы Белорусских наизусть.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Ах, эти полные надежды взгляды...Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Добавим, что в этом году в празднике приняли участие более 4700 вчерашних школьников. Вместе с родителями и педагогами получилось более 8 тысяч человек.