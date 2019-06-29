На трассе в Ростовской области перевернулся автозак с заключенными

Необычное ДТП произошло в Ростовской области 28 июня. В 14:20 на трассе "Цимлянск - Шахты" перевернулся автозак, перевозивший заключенных. Полицейский автомобиль ГА3-53 следовал из города Волгодонска в Новочеркасск. По предварительной информации стражей порядка, водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на обочину и опрокинулась на бок. Фотографии с места аварии появились в социальных сетях.

- В машине находилось 17 заключенных и 7 конвоиров. Пострадавших нет, никто не пытался сбежать с места ДТП, - сообщили в полиции.

Автозак съехал с дороги и перевернулся. Фото из группы ОК "Красный Сулин. «Красный Бумер» NEWS".

Напомним, ранее в Ростовской области двое заключенных избили сотрудника исправительной колонии из-за сотовых телефонов, которые страж порядка заметил руках у зэков.