2019-07-02T15:52:52+03:00
Общество

«Съехала с квартиры и бросила»: В Ростове-на-Дону собака больше месяца ждет хозяйку-предательницу в подъезде

Студентка уже забыла о живой игрушке, а соседи подкармливают дворнягу и называют «подъездным Хатико»
Ольга ГОПАЛО
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Дворнягу уже прозвали «подъездным Хатико». Фото: Соцсети.Дворнягу уже прозвали «подъездным Хатико». Фото: Соцсети.Фото: СОЦСЕТИ
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Об историях собачьей преданности ходят легенды. Но каждая из них уникальна по-своему. Меняются люди, обстоятельства. Неизменным остается одно: мы в ответе за тех, кого приручили. Правда, некоторые об этом почему-то забывают.

В социальных сетях Ростова-на-Дону появился трогательный призыв о помощи. Маленькую дворнягу, которая почти месяц сидит под дверью квартиры, уже прозвали «подъездным Хатико». Но за это время не нашлось ни одного доброго сердца, которое бы могло дать несчастной частичку своей любви и новый дом. А бедняга ни в какую не хочет покидать свое место: как только прежняя хозяйка пытается от нее избавиться, возвращается обратно.

Собака сидит на четвертом этаже пятиэтажки на проспекте Коммунистическом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Собака сидит на четвертом этаже пятиэтажки на проспекте Коммунистическом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«СИДИТ И ЖДЕТ ПРЕДАТЕЛЬНИЦУ»

- У нее такие глаза - от жалости пробирает до слез, - рассказала газете "Комсомольская правда-Ростов" Юлия, которая почти месяц подкармливает пса. По словам женщины, бывшая соседка-студентка выехала из квартиры, а в новую домашнего питомца, по всей видимости, взять не разрешили.

- Бедолага день и ночь сидит в подъезде под ее закрытой дверью и ждет свою предательницу, - продолжает собеседница. - Забрать ее к себе не могу из-за кошки: та бойцовски охраняет свою территорию и нового жильца не пустит. Плюс и не всем соседям приятен новый житель. Собака же сидит на четвертом этаже пятиэтажки на Коммунистическом (Западный жилой массив, - прим. автр.) и не сходит с места. Я постелила ей коврик, приношу еду и прошу соседей не выгонять: вдруг найдутся те, кто все же захочет забрать ее, подарить свои любовь и ласку.

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Срочный репост! Умоляю о помощи Соседи съехали с квартиры и бросили свою домашнюю собаку.
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«ПЕС ЖЕ НЕ АЙФОН»

Кстати, собаку так и зовут - Ласка. А сама Юлия даже попыталась связаться с прежней хозяйкой.

- Я ей позвонила и сказала: пес же не айфон, его нельзя взять и выбросить, - вспоминает ростовчанка. - Она начала бормотать что-то в свое оправдание. Говорила, что кому-то ее отдала, но не смогла назвать ни адреса, ни телефона новых хозяев. Бедолага, действительно, на какое-то время пропала, но потом снова вернулась обратно. Скорее всего, она ее просто куда-то вывезла и бросила. А та нашла дорогу домой. Судя по всему, собака молодая, а еще очень умная и преданная. Давайте вместе поможем обрести ей дом и своих любящих хозяев, которые уже никогда не предадут.

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История дворняги, которую больше года назад вывезли в поле умирать, тронула очень многих людей. Как уже писала газета «Комсомольская правда-Ростов», и в снег, и дождь, и жару Хатя - как прозвали пса местные жители, не бросал место своей службы. Будто кто-то приказал ему: «Охраняй». И он не покинул свой пост даже тогда, когда поле было объято огнем: лишь перешел на противоположную сторону дороги. И ждал, что за ним вернутся. В другой исход собачье сердце верить отказывалось. (подробности)

Оставил пса умирать.Хозяин бросил пса как ненужного. Щенок уже год не сводит глаз с дороги - надеется, что хозяин за ним вернется. Безграничная собачья преданность!

ИСТОЧНИК KP.RU

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