«Подъездный Хатико» нашел дом: Собаку, которую при переезде бросила студентка-предательница забрал новый хозяин

- Вера в людей восстановлена, - именно так отреагировали пользователи соцсетей на новость о том, что у собаки, которая стала жертвой предательства человека, появились крыша над головой, миска вкусной еды и любящие хозяева.

Около месяца собака просидела на четвертом этаже под дверью квартиры, где когда-то жила.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ИЗБАВИЛАСЬ, КАК ОТ НЕНУЖНОЙ ВЕЩИ»

Накануне, 2 июля, мы рассказали историю дворняги, которую жители пятиэтажки на Западном в Ростове-на-Дону назвали «подъездным Хатико». Около месяца собака просидела на четвертом этаже под дверью квартиры, где когда-то жила.

Как рассказала ростовчанка, которая все это время подкармливала пса, бывшая хозяйка-студентка нашла себе новое жилье, а собаку выбросила на улицу, как ненужную вещь.

Девушка сказала, что хозяева не разрешили ей переехать вместе с животным, она якобы пристроила пса в надежные руки, но ни имени, ни телефона новых хозяев назвать не смогла.

В итоге, собака оказалась брошена на произвол судьбы.

Уже через 15 минут Ласка стала вилять хвостом, отзываться на свою кличку и сама запрыгнула в машину.Фото: личный архив читательницы.

«Я НЕ ПОДАМ ЕЙ РУКИ»

Наши читатели не стеснялись в выражениях под материалом о человеческом предательстве.

- Напишите имя и опубликуйте фото студентки, чтоб «люди» знали своих героев в лицо! - написала одна из них. - Я не подам ей руки. Ведь когда-то она придет устраиваться на работу, чтоб ее узнали и не взяли нигде!

Другой предположил:

- Собака ни к кому не пойдет, потому что преданно любит ту... Когда-то студентка поймет, что в этой жизни ее по настоящему любила только это живое существо - маленькая, но очень сильная по духу собачка. А я бы взял...Но для нее это будет горе - попасть в дом, где нет ее родной души. От тоски может умереть. Там хоть надеждой живет....

Но были и те, кто не разделил эту точку зрения.

- Что за глупость? У меня в жизни не было ни одной собаки, которую бы я взяла щенком: все подобранные, - написала читательница «КП». - Одна из них немецкая овчарка. Она так меня любила, что когда старые хозяева ее позвали, вначале кинулась к ним, но на полпути встала, посмотрела на них, на меня и кинулась ко мне. И потом просто смотрела на них, сидя около меня!

- Вера в людей восстановлена, - именно так отреагировали пользователи соцсетей на новость о новом доме для собаки.Фото: личный архив читательницы.

«МИР СТАЛ ЛУЧШЕ, А КТО-ТО - ЧУТОЧКУ СЧАСТЛИВЕЕ»

И, как оказалось, мир действительно не без добрых людей. Историю про верную Лексу прочел один из ростовчан, который в тот же вечер решил забрать беднягу к себе в дом.

- Он живет в частном доме, у него есть двое маленьких детей, которые только рады такому верному другу, - рассказала газете «Комсомольская правда» Юлия. - Сначала собака безучастно смотрела на нового хозяина, будто не понимала, что от нее хотят. Но все же, видимо, почувствовала добрые намерения человека и оттаяла. Уже через 15 минут Лекса стала вилять хвостом, отзываться на свою кличку и сама запрыгнула в машину. Я искренне верю, что теперь у нее все будет хорошо. Спасибо всем за доброту и отзывчивость. Мы вместе сделали это мир лучше, а кого-то чуточку счастливее.

Историю про верную Ласку прочел один из ростовчан, который в тот же вечер решил забрать беднягу к себе в дом.Фото: личный архив читательницы.

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