2019-07-05T16:28:30+03:00
Общество

«Пластика Мексике только на пользу!»: Поклонники восхищены формами экс-участницы «Дома-2»

Марину Черкасову забросали комплиментами
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Марина Мексика порадовала поклонников фигурой. Фото: ms.mexikaМарина Мексика порадовала поклонников фигурой. Фото: ms.mexika
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Марина Черкасова восхитила поклонников своей фигурой. Поводом стал конкурс, который скандальная девушка решила объявить в Инстаграме. Для привлечения внимания она опубликовала снимки с фотосессии, чем тут же добилась результата - больше сорока тысяч лайков и сотни комментариев, причем, как обратили внимание фанаты, положительных было значительно больше, нежели отрицательных.

- Смешно знаете что? То, что под повседневными постами многие выливают не одно ведрышко лютого гов** на Марину, а под конкурсными постами все «участвуют» и говорят какая она красотка, - написала одна из поклонниц.

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Надо ли писать о том, что комментарий собрал лайки? А вот мнение других (авторские стиль и пунктуация сохранены): «Красотка!», «Шикарна», «Огонь!», «Бомбическая», «Мексика на стиле!», «Пластические операции Мексике только на пользу!».

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До чего до***мся на этой фотке?
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Напомним, бывшая участница «Дома-2» Марина Мексика не скрывает, что в поиске совершенной красоты сделала четыре операции. Серьезной переделке подвергся нос красотки, в последний раз она ложилась на стол хирурга в марте нынешнего года, похоже, результатом она довольна, так как больше не поднимает тему ринопластики.

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ms.mexika
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ИСТОЧНИК KP.RU

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