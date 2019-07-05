«Пластика Мексике только на пользу!»: Поклонники восхищены формами экс-участницы «Дома-2»

Марина Черкасова восхитила поклонников своей фигурой. Поводом стал конкурс, который скандальная девушка решила объявить в Инстаграме. Для привлечения внимания она опубликовала снимки с фотосессии, чем тут же добилась результата - больше сорока тысяч лайков и сотни комментариев, причем, как обратили внимание фанаты, положительных было значительно больше, нежели отрицательных.

- Смешно знаете что? То, что под повседневными постами многие выливают не одно ведрышко лютого гов** на Марину, а под конкурсными постами все «участвуют» и говорят какая она красотка, - написала одна из поклонниц.

Надо ли писать о том, что комментарий собрал лайки? А вот мнение других (авторские стиль и пунктуация сохранены): «Красотка!», «Шикарна», «Огонь!», «Бомбическая», «Мексика на стиле!», «Пластические операции Мексике только на пользу!».

ms.mexika До чего до***мся на этой фотке?

Напомним, бывшая участница «Дома-2» Марина Мексика не скрывает, что в поиске совершенной красоты сделала четыре операции. Серьезной переделке подвергся нос красотки, в последний раз она ложилась на стол хирурга в марте нынешнего года, похоже, результатом она довольна, так как больше не поднимает тему ринопластики.

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

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«Мексика, ты такая стильная!»: Как выглядит скандалистка из «Дома-2» Марина Черкасова после операций

Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)