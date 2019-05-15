«Мексика, ты такая стильная!»: Как выглядит скандалистка из «Дома-2» Марина Черкасова после операций

Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением.

На этот раз эпатажная Марина Черкасова вызвала эмоции снимками в джинсах и топике. За сутки пост собрал свыше десяти тысяч лаков. Хейтеры, естественно, были в числе первых: «Такая хорошенькая была раньше, а сейчас просто жесть, ничего личного», «Реально думаете, что она красотка? Одна искусственность!», «Жесть!», «Нос не дышал, гудок накачала», «Мозг! Мозг! Делайте!», «Баба ты! Прям такая настоящая с рынка».

ms.mexika Я чувствую, что все так, как должно быть

Объективности ради стоит отметить, что поклонников стиля Марины Черкасовой оказалось большие: «Огонь», «Типо крутая что-ли?», «Мексика, ты такая стильная», «Джинсы хорошие, где брала?», «Куколка!», «Красотка!».

Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом. Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков.

ms.mexika О моём четвёртом носе

Сейчас у Инстаграма Марины Мексики около 600 тысяч подписчиков.

ms.mexika Сколько бы необычны или тяжелы ни были обстоятельства твоей жизни-что, если ты полностью примешь их такими, как они есть? Прямо сейчас!

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