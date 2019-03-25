2019-03-25T18:15:59+03:00
Общество

«Отморозки нас преследовали»: экс-участницу «Дома-2» Мексику ограбили во время отдыха на Бали

Это случилось в первый день пребывания девушки на острове любви
Ольга КУПОРОВА
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Марину ограбили во время отдыха на Бали. Фото: ИнстаграмМарину ограбили во время отдыха на Бали. Фото: Инстаграм
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Экс-участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» Марина Мексика (она же - Черкасова) отправилась на Бали в надежде отдохнуть на этом чудном острове, но в первый же день пребывания настроение было испорчено. На девушку и ее спутников напали местные бандиты. Сначала они попытались отобрать телефон, сидя на байке, потом стали преследовать туристов.

- Эти отморозки после того, как у них не получилось вырвать (телефон) на ходу, за рулем у байка, погнали за нами, - написала модель и блогер на своей странице в Инстаграм. - Когда мы остановились… вырвали мой телефон и скрылись.... Конечно сначала мы попытались догнать и наказать, но как оказалось позже, здесь существует закон неприкосновение местных, в противном случае сажают на пожизненно.

ms.mexikams.mexika
Моя жизнь одно сплошное приключение)))) Если мой отдых на Бали прошёл бы мирно и гладко, это был бы не мой отдых)))
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Сначала, как признается красотка из Ростова, всем было обидно, хотели обратиться к местным стражам порядка, а потом решили не привлекать к себе лишнего внимания. Марина махнула рукой на сотовый, решив, что это будет единственная неприятность во время отдыха. Так и случилось. Несколько дней, проведенных на чудном острове, оказались сказочными.

ms.mexikams.mexika
Садись прокачу #мекс
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- Но если абстрагироваться от всей этой чепухи, то это был крутой отдых в самых красивых уголках острова, - призналась Марина Мексика.

ms.mexikams.mexika
Девочки Что вы делаете для того,чтобы рос зад.....
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ИСТОЧНИК KP.RU

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