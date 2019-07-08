«Сочная красотка»! Поклонники в восторге от видео экс-«ВИА Гры» Татьяны Котовой в купальнике

Бывшая участница «ВИА Гры», она же - «Мисс Россия 2006» - Татьяна Котова целый год честно работала, выпуская один клип за другим. А летом, как и коллеги по цеху, ростовчанка отправилась отдыхать на море (как оказалось - на остров Маврикий, что находится на востоке Африки), откуда стала постить снимки и видео, судя по которым, она не только упорно работала на новым альбомом, но и над своей фигурой.

- Не зря я несколько месяцев занималась спортом, контролировала питание, ходила на всевозможные и невозможные массажи, посещала душ шарко, - написала красавица, выложив видео из гостиницы.

kottova Не зря я несколько месяцев занималась спортом

Шестисекундный ролик красотки в купальнике вызвал массу лайков и восторженных комментариев (авторские стиль и пунктуация сохранены): «Все было не зря», «Расскажи пожалуйста про тренировки», «Агонь!», «Вау!», «Бомбически выглядишь», «Сочная красотка!».

Напомним, певица и модель 32-летняя Татьяна Котова регулярно балует фолловеров пикантными фотографиями, она не знает отбоя от поклонников, но официально ее сердце свободно. Девушка активно ведет свой Инстаграм, где иногда можно увидеть фотографии ее семьи, почитать подробности ее отношений с друзьями и подругами, размышления на различные темы, но о любимом мужчине - ни слова. Однако поклонники подозревают, что рядом с Татьяной все-таки кто-то есть, просто она намеренно скрывает возлюбленного.

kottova Почему-то многие думают, что любая девушка мечтает о красивом и богатом муже, но на самом деле мы мечтаем много есть и не толстеть, согласны?

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Девушка призналась, что хочет быть матерью, верной и достойной женой, а отношения довести «не до свадьбы, а до смерти». Удивительно, но в комментариях под откровенным постом певицы большинство с ней были согласны, хотя до этого активно придирались за слишком вызывающие карточки. А некоторые мужчины тут же воспользовались ситуацией, предложив красавице свои руку и сердце (подробности)