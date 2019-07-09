Программист создал 3D-модель крепости Святого Димитрия Ростовского

Программист из Ростова-на-Дону Константин Кадькало создал на компьютере 3D-модель военной крепости, которая когда-то положила начало южной столицы. В свое время мужчину потрясли история и карты этого фортсификационного сооружения, он даже создал группу в социальной сети, где собирал всю информацию о нем.

- Все началось с рассказов о подземельях крепости, в которых говорилось о многокилометровых подземных ходах, пороховых складах и других сооружениях, - рассказал Константин "Комсомольской правде". - Мне было интересно найти хоть что-то, оставшееся от крепости, но самое страшное, что от нее ничего не осталось - ни одной реально уцелевшей стены, редута или редана, вообще ничего... И я решил сделать 3D-модель в память о крепости. Мне самому хотелось посмотреть на нее, хотя бы приблизительно осознать ее масштаб.

Программист воплотил свою мечту на компьютере.Фото: из архива героя публикации

Работа заняла у программиста полгода. Закончив, он выложил модель в Интернет в виде компьютерной игры от третьего лица. Любой пользователь может бесплатно скачать ее и "пройтись" по бастионам и внутренней территории крепости.

Крепость Святого Димитрия Ростовского в свое время была самым мощным фортом на юге России.Фото: из архива героя публикации

Напомним, Российская империя возвела крепость Святого Димитрия Ростовского в середине 18 века для защиты своих южный границ. Строительством руководил военный инженер Александр Ригельман. Окружность форта составляла около 3,5 километра, площадь — около 76 гектар. Бастионы придавали ему форму звезды. На стенах стояли 238 орудий, внутри располагались пороховые, артиллерийские и провиантские склады, 28 солдатских казарм и военные лазареты, а также дома ремесленников и купцов. На центральной площади был построен Покровский собор, к концу 18 века на территории крепости уже насчитывалось пять церквей. В 1768 году население форта превысило 5 тысяч человек.

Карта крепости. Фото: donovedenie.ru

Несмотря на свои мощь и военно-стратегическое значение, крепость не участвовала в военных действиях, ее ни разу не брали в осаду. По окончании русско-турецкой войны 1768-1774 годов она потеряла значение пограничного укрепления. В начале 19 века гарнизон был переведен в Анапу, а к концу столетия валы и бастионы и вовсе сравняли с землей. Зато на месте форта быстро стал развиваться купеческий город, получивший название Ростов-на-Дону. Если сравнить исторические карты с нынешними, то крепость располагалась в границах: проспект Чехова - улица Горького - переулок Крепостной - улица Станиславского.

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