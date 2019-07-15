В центре Азова археологи нашли фрагменты картины, пролежавшей в земле 700 лет

Археологи Азова, которые ведут раскопки в центре древнего города (здесь началась реконструкция бульвара), сделали уникальное открытие. В хозяйственной яме старой землянки, построенной еще в 14 веке, нашли фрагменты тонкой деревянной пластины и ткани, на которой был сделан рисунок. Ученые считают, что это - древнее полотно, украшавшее жилище.

- В моей практике это первая подобная находка, архитектурный декор - изразцы, фрески - находили, а вот фрагменты картины - впервые, аналогов нет, - говорит Андрей Масловский, заведующий отделом археологии Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. - Можно предположить, что она была размером 30 на 30 сантиметров, на ней были изображены цветы, побеги, во всяком случае листики мы рассмотрели.

Чтобы фрагменты не рассыпались, их поместили под стеклоФото: Ирина ПОТЕРЯ

Картина находилась в яме на глубине примерно полтора метра. Удалось обнаружить несколько фрагментов размером с рублевую и пятирублевые монеты, на которых отчетливо видна красная краска. Сейчас раритет спасают местные реставраторы, не исключено, что частично будет восстановлен рисунок, который изобразил неизвестный художник 14 века.

Ученые надеются восстановить часть картиныФото: Ирина ПОТЕРЯ

Картина пролежала в земле с 14 векаФото: Ирина ПОТЕРЯ

Напомним, центральная часть современного Азова находится на территории некогда процветавшего золотоордынского торгового поселения Азака, в котором проживало порядка 20 тысяч человек. Через него проходил «великий торговый путь» между Европой и Китаем. Здесь жили торговцы, рыбаки, ремесленники и даже алхимики. Этим летом благодаря начавшейся реконструкции центрального Петровского бульвара современного Азова археологам уже удалось обнаружить древний водопровод и средневековой каменный склеп, где были похоронены семь человек. Не исключено, что самые интересные детали древнего поселения будут потом показывать туристам.