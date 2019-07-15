2019-07-15T16:41:54+03:00
Общество

В центре Азова археологи нашли фрагменты картины, пролежавшей в земле 700 лет

Реставраторы пытаются сохранить и восстановить изображение [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Фрагменты картины. Фото: музей-заповедникФрагменты картины. Фото: музей-заповедник
Изменить размер текста:

Археологи Азова, которые ведут раскопки в центре древнего города (здесь началась реконструкция бульвара), сделали уникальное открытие. В хозяйственной яме старой землянки, построенной еще в 14 веке, нашли фрагменты тонкой деревянной пластины и ткани, на которой был сделан рисунок. Ученые считают, что это - древнее полотно, украшавшее жилище.

- В моей практике это первая подобная находка, архитектурный декор - изразцы, фрески - находили, а вот фрагменты картины - впервые, аналогов нет, - говорит Андрей Масловский, заведующий отделом археологии Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. - Можно предположить, что она была размером 30 на 30 сантиметров, на ней были изображены цветы, побеги, во всяком случае листики мы рассмотрели.

Чтобы фрагменты не рассыпались, их поместили под стекло Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Чтобы фрагменты не рассыпались, их поместили под стеклоФото: Ирина ПОТЕРЯ

Картина находилась в яме на глубине примерно полтора метра. Удалось обнаружить несколько фрагментов размером с рублевую и пятирублевые монеты, на которых отчетливо видна красная краска. Сейчас раритет спасают местные реставраторы, не исключено, что частично будет восстановлен рисунок, который изобразил неизвестный художник 14 века.

Ученые надеются восстановить часть картины Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Ученые надеются восстановить часть картиныФото: Ирина ПОТЕРЯ

Картина пролежала в земле с 14 века Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Картина пролежала в земле с 14 векаФото: Ирина ПОТЕРЯ

Напомним, центральная часть современного Азова находится на территории некогда процветавшего золотоордынского торгового поселения Азака, в котором проживало порядка 20 тысяч человек. Через него проходил «великий торговый путь» между Европой и Китаем. Здесь жили торговцы, рыбаки, ремесленники и даже алхимики. Этим летом благодаря начавшейся реконструкции центрального Петровского бульвара современного Азова археологам уже удалось обнаружить древний водопровод и средневековой каменный склеп, где были похоронены семь человек. Не исключено, что самые интересные детали древнего поселения будут потом показывать туристам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей
Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами [фото, видео]
Адвокаты об экспертизе допросов сестер Хачатурян: Все три протокола написаны одним и тем же человеком
Лингвистическая проверка показала: двоим старшим сестрам приписали слова младшей Марии, признанной невменяемой. И вся эта чехарда легла в основу обвинения [эксклюзив kp.ru]
Проблему с открытием брянского ТРЦ «Тимошковых» должны решить на местном уровне, считают эксперты
В Брянске не утихают споры вокруг торгово-развлекательного центра «Тимошковых». Его закрыли больше года назад из-за якобы нарушений противопожарной безопасности
Новости 24
Ростовские болельщики просят перенести игры ФК "Ростов" на более раннее время
В Шахтах погиб 10-летний мальчик, выпав из окна
На набережной Ростова-на-Дону ветка упала на отдыхающую на скамейке парочку
Восемнадцать выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ пригласили работать на Ростовскую АЭС
Колдунья из Ростова-на-Дону взяла с клиентки 630 тысяч рублей за приворот
В Ростове-на-Дону на ходу загорелся еще один городской автобус
Визит Басты в Ростов-на-Дону оказался фейком
В перечень перспективных изобретений года вошла работа ученых ЮФУ
«Весь этот негатив от зависти!»: Хейтеры раскритиковали «Мисс Россия» Татьяну Котову за слишком откровенное фото
Вот это дружба: дворняга спасла породистую собаку из "людского плена"
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная детскому отдыху
Отключение света в Ростове-на-Дону 16 июля 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону «Газпромбанк» выдал первую ипотеку с господдержкой
Словесная перепалка перешла в драку: В Таганроге у мужчины отобрали дорогой гаджет
Ростовчанка обманула доверчивую покупательницу мобильника
Соцсети: В аэропорту Ростова-на-Дону скончался мужчина
Ростовчанина на Западном сорвал с шеи женщины золотую цепочку и сдал в ломбард
«Уж или гадюка?»: В соцсетях обсуждают змею, которая заползла в квартиру к ростовчанке
Зачем ждать автобуса?: В Батайске работник угнал фургон фирмы, чтобы добраться до дома
Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июля 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 июля 2019: дожди и до плюс 32 градусов
«Устал? Отдохни!»: На трассе М-4 «Дон» водителей пугают фото чужих ДТП
В Ростове-на-Дону погиб мужчина, упав с Ворошиловского моста