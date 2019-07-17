На окраине Ростова в акватории Дона перевернулась моторная лодка, в которой находились три человека

В среду, 17 июля, в службы экстренного реагирования Ростова-на-Дону поступило сообщение о происшествии в Кумженке, где опрокинулась моторная лодка.

- По предварительным данным, примерно 16:30 в районе Кумженской рощи перевернулась лодка, в которой находилось трое человек, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте. - Двоим из них удалось спастись. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению третьего человека.

Подробности происшествия пока неизвестны. Следователи и спасатели работают на месте, выясняя обстоятельства трагедии.

- Началась доследственная проверка, - добавили в ведомстве.

Напомним, две недели назад в около Джубги в Черном море во время прогулки перевернулся катамаран. На борту было 43 пассажира, два человека погибли - это 42-летняя туристка из Белгорода и 34-летняя отдыхающая из Мордовии. Как оказалось, судно было перегружено почти в пять раз, а срок его службы закончился еще в 2014 году.

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По словам очевидцев, мужчины вели себя очень шумно, мало того, лодка им не принадлежала (эта информация проверяется). Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили почти сразу двух погибших, тело третьего искали несколько часов (подробности)