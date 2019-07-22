2019-07-22T17:25:40+03:00
Общество

«Это ужасные кадры!»: Виктория Лопырева высказалась по поводу стычки футбольных болельщиков и спецназа после матча в Ростове-на-Дону

Телеведущая и посол ЧМ-2018 призвала остановить агрессию и насилие
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Виктория Лопырева. Фото: lopyrevavikaВиктория Лопырева. Фото: lopyrevavika
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Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева не осталась в стороне от громкой истории с избиением фанатов после футбольного матча между «Спартаком» и «Ростовом». Она призвала всех остановить агрессию и впредь больше не допускать подобных инцидентов.

- В моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами, - написала Виктория на своей странице в соцсети. - Я даже не хочу разбираться, кто прав, а кто виноват. Давайте просто остановим любое насилие. Кому приятно смотреть на эти ужасные кадры? Мы же можем делать настоящее зрелище, все для этого есть.

Напомним, футбольный матч между давними соперниками «Ростовом» и «Спартаком» был одним из ожидаемых спортивных событий. Прогнозы делали самые противоположные, но в результате - ничья - 2:2. Увы, но матч омрачило событие, из-за которого он попал в криминальные сводки. После игры на стадионе «Ростов Арена» произошла стычка фанатов «Спартака» с сотрудниками ОМОНа. Видео столкновения почти сразу появилось в социальных сетях, на нем хорошо видно, как спецназовцы применяют силу. В ход пошли дубинки и электрошокеры.

По версии фанатов «Спартака», после игры они не могли покинуть стадион, некоторое время были заблокированы в подтрибунных помещениях. Когда стали возмущаться, появились сотрудники Росгвардии и начали всех «усмирять» дубинками и электрошокерами. У стюардов, обеспечивающих правопорядок внутри стадиона, другая версия.

- Я находился на восточной трибуне, - рассказал пострадавший контролер-распорядитель. - Увидев, как мужчина, находясь в очень нетрезвом виде, пытался трогать руками девушку-стюарда, подошел и сделал замечание. Он начал меня оскорблять, а затем ударил головой в нос. Он попытался еще раз нанести удар, но мне удалось увернуться.

Очевидцы рассказывают, что почти сразу несколько человек надели балаклавы и стали колотить всех подряд, устраивая массовое побоище. Некоторые зажигали фаеры и петарды.

РФС уже отреагировал на случившееся, заявив, что подобная ситуация на стадионах не должна повториться, выразив уверенность, что РПЛ разберется во всех обстоятельствах произошедшего.

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Главное же ожидание от матча против "Спартака" - это проводы капитана "Ростова", полузащитника Александра Гацкана. 35-летний игрок с 2008 года играл на Дону и решил в начале этого сезона покинуть команду. Перед началом игры состоялась церемония чествования игрока - ему подарили специальную сувенирную футболку. А в заявку на игру он попал лишь в запас. Когда же пошла 84-я минута игры, то зрители на стадионе зажгли огни мобильных телефонов в честь своего капитана. Это была акция в честь Гацкана (подробности).

Потасовка болельщиков "Спартака" и ОМОНа в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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