2019-07-20T14:56:26+03:00
Общество

Убила наповал! Красотка Playboy Мария Лиман неожиданно удалила страницу с пикантными снимками

Фолловеры безуспешно ищут новую страницу модели и актрисы из Ростова-на-Дону
Ольга КУПОРОВА
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Красавица частенько баловала поклонников откровенными фотографиями. Фото: страница Вконтакте Марии Лиман.Красавица частенько баловала поклонников откровенными фотографиями. Фото: страница Вконтакте Марии Лиман.
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Фанаты красотки из Ростова-на-Дону Марии Лиман в большом расстройстве. Звезда журналов для мужчин (в том числе Playboy и Maxim) неожиданно удалила свою страницу в Instagram, где у нее было несколько сотен пикантных снимков и больше 600 тысяч благодарных подписчиков, которые без устали лайкали ее карточки и признавались в любви. Увы, пока неизвестна причина случившегося, не исключено, что страница все-таки будет восстановлена, иначе сердца поклонников разбиты.

Страница Марии теперь удалена

Страница Марии теперь удалена

Мария Лиман из Ростова-на-Дону последний год активно участвовала в телевизионных проектах, в интервью она призналась, что с детства хотела быть актрисой, но по настоянию мамы пошла в архитектурный. Всю свою жизнь девушка мечтала о том, чтобы прославиться. После съемок в популярном мужском журнале от нее отвернулись подруги, а конкурентки были всегда готовы подставить и опозорить, но красавица с достоинством выдержала нападки. А вот с личной жизнью у нее возникали проблемы, во всяком случае, если верить социальным сетям, эффектная брюнетка рассталась с молодым человеком.

Бессердечная Мария удалила свои снимки, но кое-что в Интернете осталось. Фото: ВКонтакте

Бессердечная Мария удалила свои снимки, но кое-что в Интернете осталось. Фото: ВКонтакте

Сама она редко комментировала личную жизнь, но как-то призналась "КП-Ростов", что встречается с парнем уже несколько лет.

Мария Лиман. Фото: личный архив

Мария Лиман. Фото: личный архив

- Когда я снималась в Playboy, был как раз тот период, когда мы с ним расстались, - рассказала Мария. - У меня тогда, конечно, были всякие мысли типа - неужели мы с ним больше не увидимся?! И тогда возникла идея, чтобы стать супер популярной и знаменитой, чтоб он локти кусал, видя меня на экранах и обложках. Чтобы он однажды прошептал: «О боже, как же я тебя бросил?! Вернись!». В принципе, все так и вышло. Единственное, правда, что он сказал: «Ну почему Playboy? Почему именно там?».

Что ж, будем ждать новых сообщений от красотки, которая возможно пояснит свое решение уйти из социальных сетей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Звезда Playboy Мария Лиман - «КП»: Конкурентки всегда готовы подставить и опозорить!

По словам барышни, это не единственные ее достижения - не так давно она снялась в клипе группы Artik&Asti «Я твоя», а творческих планов и идей у нее хватит на годы вперед. Обо всем этом она рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде-Ростов». (Подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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