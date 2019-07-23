Жесткое столкновение ОМОНа и фанатов "Спартака" после матча с "Ростовом": кто спровоцировал конфликт?

Скандальный инцидент с конфликтом между фанатами «Спартака» и ОМОНом после матча 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским клубом, продолжает набирать обороты.

На эту тему высказались уже практически все стороны инцидента — последним это сделал «Ростов», который решил выступить с официальным заявлением на третий день после случившегося.

«Комсомольская правда» собрала все прозвучавшие мнения.

ФК «РОСТОВ»

- Мы не можем комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России.

Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями.

У болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения. ФК «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты и мы готовы оказывать все необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/721505" frameborder="0"></iframe> Потасовка болельщиков "Спартака" и ОМОНа в Ростове-на-Дону.

ФК «СПАРТАК»

- Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины. Мы понимаем, что местные правоохранительные органы имели намерение задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе.

Однако уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2 000 человек более чем на полчаса после завершения матча.

Уверены, что именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям. Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, и осуждаем такие действия ростовской полиции.

В "Спартаке" считают, что конфликта можно было избежать. Фото: пресс-служба ФК "Спартак".

РОСГВАРДИЯ

- Во время матча болельщики одной из команд допустили нарушение общественного порядка - зажигали файеры и петарды, о запрете использования которых были неоднократно предупреждены сотрудниками полиции. Кроме того, один из болельщиков спровоцировал драку с контролером-распределителем. «Я сделал замечание одному из болельщиков спортивной команды, после чего он меня ударил», - сказал пострадавший. Сотрудниками Росгвардии были приняты необходимые меры для пресечения хулиганских действий. За нарушение правил поведения на спортивном объекте было задержано восемь человек, которые были переданы сотрудникам полиции.

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/721819" frameborder="0"></iframe> Видео начала жесткого столкновения фанатов "Спартака" и ОМОНа в Ростове-на-Дону после матча с "Ростовом" 20.07.2019 г..

РПЛ выпустила даже два заявления — с разницей в день.

Первое:

- По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети. Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов. После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.

Второе:

- В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с инцидентом после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» - «Спартак», проверка, проводимая Лигой, будет продолжена. По итогам разбирательства Премьер-лига даст оценку случившемуся.

Один из ярких эпизодов столкновения. Фото: скрин с видео.

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