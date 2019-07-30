Рэпер Баста зарабатывает больше Билана, Дзюбы и Бузовой

39-летний Василий Вакуленко, или Баста, выросший из простого рэпера родом из Ростова-на-Дону одного из топовых представителей отечественного шоу-бизнеса, продюсера и владельца собственного лэйбла, оказался в верхней пятерке рейтинга наиболее успешных российских знаменитостей в возрасте до 40 лет, составленного Forbes.

Выше, на первых четырех позициях, расположились известные во всем мире спортсмены - хоккеист Александр Овечкин, боец Хабиб Нурмагомедов, теннисистка Мария Шарапова и еще один хоккеист Никита Кучеров.

Баста, названный экспертами «рэп-магнатом, присовокупившим к доходам от исполнения собственных песен заработок от продюсирования других артистов и участия в сторонних бизнесах», замыкает топ-5.

За ним следуют капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, представители эстрады Дима Билан, Полина Гагарина, Егор Крид и Ольга Бузова.

- Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках, количества подписчиков в Instagram и YouTube, - пояснили аналитики. - Мы подсчитали общий объем гонорарных выплат, которые производились в адрес того или иного музыканта, артиста, спортсмена, телеведущего, блогера, модели с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года. Распределение доходов между самой звездой и продюсерами и агентами мы не учитывали. Принимали во внимание только доходы, полученные артистом (спортсменом, музыкантом и т.д.) за счет эксплуатации своего таланта.

Доходы Басты, по подсчетам специалистов, составляют $6,9 млн.

Для сравнения: заработок первого в списке Александра Овечкина оценен в $14,5 млн, Хабиба Нурмагомедова — в $11,5 млн, Марии Шараповой — в $8,5 млн, Никиты Кучерова — в $7,1 млн, Димы Билана — в $6,5 млн, Артема Дзюбы — в $5,4 млн, Полины Гагариной — в $5,3 млн, Егора Крида — в $4,8 млн, как и замыкающей первую десятку Ольги Бузовой — в $4,8.

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