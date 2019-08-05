«Стиляги с усами»! Звезда «Сватов» Федор Добронравов показал снимки с сыновьями с разницей в 20 лет

Известный актер Федор Добронравов («Ликвидация», «Сваты») поделился с поклонниками снимками с сыновьями - 36-летним Виктором («Т-34», «Фамильные ценности») и 29-летним Иваном («Любовь на миллион», «Свиридовы»). Фотографии сделаны с 20-летней разницей. На одной карточке звезда сериалов, как и его сыновья, еще без усов, на другой - с пышной растительностью на лице, ну и + 20 годков.

- Дети выросли, а я вот совсем не изменился, - иронично написал Федор Добронравов, добавив хэштеги #добронравовы #отпечалидорадости #усынадежды.

dobronravov.fedor Дети выросли, а я вот совсем не изменился))))

Стоит отметить, что старший Добронравов только в январе появился в Инстаграме, но уже у него 100 тысяч подписчиков. Актер не частит с постами, видимо, не хватает времени, но все-таки старается регулярно делиться творческими планами, снимками с коллегами и детьми, которыми очень гордится. В одном из интервью он признался, что сам никогда не страдал от звездной болезни, так как "в профессию пришел уже довольно взрослым человеком", не замечал ее и у сыновей, которые пошли по его стопам.

- Я, честно говоря, не замечал у них «звездняка». Они общительные, друзей не теряют, - отметил глава династии актеров.

Поклонники в восторге от карточек актерской династии (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Как вы все похожи!!! Вы не изменились не только внешне, но и внутренне: веселый, энергичный!», «Никто не поменялся, только отрастили усы», «У талантливого отца талантливые дети», «Нисколечки не изменился! Добронравовы - вы прекрасны! Добра и Радости вам!», «Настоящий мужчина вырастил настоящих и талантливых мужчин! Браво! Отцу! Актеру, родному для всех в нашей стране! Мы Вас очень любим!», «Красавцы! Три талантища!», «Вы такие добряшные усачи! Очень говорящая фамилия».

dobronravov.fedor А мы снимаем Кино! Мои партнёры в кадре! Моя гордость! Моё счастье!!! #снимаемкино#отпечалидорадости#добронравов#династия

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