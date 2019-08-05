Городские власти объяснили повышение стоимости проезда в Ростове-на-Дону до 26 рублей

Вопрос о повышении стоимости билетов за проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону - дело решенное. Как сообщалось ранее, изменение тарифа запланировано на первую декаду августа. Но до сих пор власти не назвали конкретную дату нововведений.

Рост тарифов для горожан до 26 рублей за наличный расчет и до 24 рублей по безналу власти объяснили повышением цен на топливо, запчасти, увеличением НДС до 20 проценты и обновлением автопарка.

- В Ростове-на-Дону любая транспортная компания, в случае изменения экономических обстоятельств, обладает правом обратиться в администрацию города с предложением об изменениях тарифов на проезд, - сказал директор Департамента транспорта Христофор Ермашов. - Городские власти в свою очередь, обязаны проверить обоснованность изменения тарифов и принять соответствующее решение. Единственной транспортной компанией, которая обратилась к нам, стало предприятие МУП МТК «Ростовпассажиртранс».

Так, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону менялась в октябре 2017. С тех пор затраты перевозчиков значительно возросли.

Вопрос о повышении стоимости билетов за проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону - дело решенное. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Многие горожане заметили что в последнее время в донской столице все чаще можно увидеть новые автобусы с кондиционерами и валидаторами. Поэтому к изменению цен на проезд ростовчане отнеслись с пониманием.

- Наша цель, чтобы пассажирский транспорт был комфортным, а поездки ростовчан – безопасными и максимально удобными, - добавил Христофор Юрьевич. - Уверен, что с этой задачей мы справимся.

К слову, стоимость билета за поездку не изменится для людей, пользующихся льготами. В их числе - пенсионеры и школьники. Власти компенсируют разницу из городского бюджета.

Повышение тарифов не коснется и поездок в трамваях и троллейбусах. Там цена сохранится на прежнем уровне – 17 рублей за наличный и безналичный расчет.