Экстренная посадка в «Платове»: ребёнок впал в кому на борту самолета

«Сидели по шкафчикам и дрожали от страха»: в Каменке воспитательница до последнего оставалась под рвущимися снарядами, защищая малышей

Многие жители поселка под Ачинском, где случилось ЧП, вели себя героически [Эксклюзив kp.ru]