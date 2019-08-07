2019-08-07T12:35:34+03:00
Происшествия

Экстренная посадка в «Платове»: ребёнок впал в кому на борту самолета

Лайнер направлялся в Израиль
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Маму с мальчиком сняли с рейса в Ростове-на-ДонуМаму с мальчиком сняли с рейса в Ростове-на-ДонуФото: Александр СТЕПАНОВ
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В среду, 7 августа, самолет, летевший по направлению «Москва - Тель-Авив», совершил экстренную посадку в аэропорту «Платов».

- Ребёнок 2004 года рождения на борту самолета впал в кому, - рассказал «Комсомольской Правде- Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

В Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ в Ростове-На-Дону сообщили, что малыша вместе с мамой сняли с рейса в аэропорту «Платов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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