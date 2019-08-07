Полиция обнародовала видео задержания вооруженной банды Тимура Дикого в Новошахтинске

Стали известны подробности задержания банды вооруженных налетчиков в Новошахтинске. Как сообщили в полиции, четверых мужчин подозревают в разбойном нападении на 46-летнего предпринимателя (его подловили у дома).

- Злоумышленники под выдуманным предлогом требовали от местного жителя вернуть им денежные средства, которые он якобы занимал, но получили отказ, - рассказали в МВД России. - Тогда они нанесли мужчине телесные повреждения и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, похитили принадлежащие ему ювелирные изделия и деньги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/724620" frameborder="0"></iframe> В Новошахтинске сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в разбое.

Известно, что операцию по задержанию проводили сотрудники полиции при участии Росгвардии и ФСБ России в Московской и Ростовской областях.

- В ходе обысков обнаружено три травматических пистолета с шестнадцатью патронами различного калибра, два охотничьих карабина и семьдесят патронов, которые, предположительно, использовались нападавшими при совершении преступления, - пояснили в правоохранительных органах.

Подозреваемые - местные жители в возрасте от 27 до 40 лет, их главарем был 36-летний уроженец Чечни по прозвищу Тимур Дикий. Не исключено, что на их счету несколько разбойных нападений. Уголовное дело возбуждено, все подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

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Банда обнальщиков нейтрализована в южной столице усилиями сразу двух ведомств - МВД и ФСБ - при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В настоящее время следователи разбирают богатый урожай вещдоков, собранных в ходе двух десятков обысков, которые проводились одновременно как по местам жительства фигурантов, таких и подставных зиц-председателей, выступавших в роли номинальных руководителей и учредителей контор - фирм-однодневок, через которые проводились масштабные махинации (подробности)