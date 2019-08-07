2019-08-07T15:05:23+03:00
Общество

Полиция обнародовала видео задержания вооруженной банды Тимура Дикого в Новошахтинске

Во время обысков нашли пистолеты, карабины и патроны [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Во время обысков у подозреваемых нашли пистолеты, карабины и патроныВо время обысков у подозреваемых нашли пистолеты, карабины и патроныФото: ГУ МВД России по РО
Изменить размер текста:

Стали известны подробности задержания банды вооруженных налетчиков в Новошахтинске. Как сообщили в полиции, четверых мужчин подозревают в разбойном нападении на 46-летнего предпринимателя (его подловили у дома).

- Злоумышленники под выдуманным предлогом требовали от местного жителя вернуть им денежные средства, которые он якобы занимал, но получили отказ, - рассказали в МВД России. - Тогда они нанесли мужчине телесные повреждения и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, похитили принадлежащие ему ювелирные изделия и деньги.

В Новошахтинске сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в разбое.

Известно, что операцию по задержанию проводили сотрудники полиции при участии Росгвардии и ФСБ России в Московской и Ростовской областях.

- В ходе обысков обнаружено три травматических пистолета с шестнадцатью патронами различного калибра, два охотничьих карабина и семьдесят патронов, которые, предположительно, использовались нападавшими при совершении преступления, - пояснили в правоохранительных органах.

Подозреваемые - местные жители в возрасте от 27 до 40 лет, их главарем был 36-летний уроженец Чечни по прозвищу Тимур Дикий. Не исключено, что на их счету несколько разбойных нападений. Уголовное дело возбуждено, все подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону задержана ОПГ, обналичившая через фирмы-однодневки около миллиарда рублей

Банда обнальщиков нейтрализована в южной столице усилиями сразу двух ведомств - МВД и ФСБ - при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В настоящее время следователи разбирают богатый урожай вещдоков, собранных в ходе двух десятков обысков, которые проводились одновременно как по местам жительства фигурантов, таких и подставных зиц-председателей, выступавших в роли номинальных руководителей и учредителей контор - фирм-однодневок, через которые проводились масштабные махинации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области жертвами Крымской геморрагической лихорадки стали 48 человек
В центре Ростова-на-Дону мужчина устроил стрельбу
Элдор Шомуродов признан лучшим игроком ФК «Ростов» в матче с «Уралом»
В Таганроге будут судить членов группы, которые получили страховых выплат за липовые аварии на 5 млн рублей
В Ростове-на-Дону в аптеке хранили 600 капсул «Лирики» в микроволновой печи
Заплатит штраф в миллион рублей: в Шахтах осудили директора рынка за взятку главе администрации
«Лучшие на рынке условия»: 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой выдал ВТБ
Ученые ЮФУ получили доступ к химической базе структурного поиска Reaxys
В Ростове-на-Дону адвокат пытался обмануть мать подзащитного, требуя 700 тысяч рублей «для следователя»
Новым начальником таможни Ростова-на-Дону стал полковник Алексей Гуков
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 августа: где и когда не будет электричества
Поклонник требует присвоить звание народного артиста таганрожцу Роме Зверю
Ростовчанина обвинили в мошенничестве за неоплаченный кредит
В Ростове-на-Дону реконструкцию улицы Станиславского завершат в октябре
Баста поставит «Вопрос ребром» знаменитостям в новом шоу
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Ростовскую модель Викторию Лопыреву посчитали слишком красивой для мужа
В Ростовской области силовики задержали банду, занимавшуюся изготовлением и сбытом оружия