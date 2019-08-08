"Самая бомбезная блондинка"! Телеведущая Виктория Лопырева показала безупречную фигуру в бикини

Телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева порадовала поклонников снимками в купальнике. Молодая мама может позволить себе любой смелый наряд или бикини, так как очень быстро пришла в форму после рождения долгожданного первенца.

Красавица вместе с возлюбленным Игорем Булатовым и родными вернулась в Москву, где она востребованная телеведущая и модель, но при первой возможности старается выбраться к морю. Все-таки начало года у нее было тяжелым из-за постоянных нападок хейтеров, которые критиковали ее за связь с якобы женатым бизнесменом. Но она с достоинством выдержала волну негатива, продолжая делиться с подписчиками подробностями своей личной жизни, мыслями и взглядами на различные проблемы и ситуации.

lopyrevavika Только то, что делает вас счастливыми, имеет смысл.

- Перестать жить в воображаемой клетке, которую тебе навязывает кто-то другой, забыть правила, придуманные другими, и задать себе самый важный в этой жизни вопрос: что делает меня по-настоящему счастливым? - написала красавица в своем инстаграме. - Живи сегодня и сейчас, пока бьется сердце; просто люби - мужчину, ребёнка, своё дело - потому что никто не знает своего часа. А грехи наши сосчитает и оценит только Бог. Завтра может и не наступить.

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Напомним, на днях телеведущая в окружении родных и близких отметила 36-летний юбилей, судя по постам в инстаграме, молодая мама отправилась в Грецию, где прекрасно провела время. Поклонники в восторге от ее снимков (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Самая бомбезная блондинка страны!», «Очень красивая женщина!», «Невероятно умная девушка, дочь,жена и мама!», «Викуся,ты огонь!».

lopyrevavika Это фото, которое сделала @olllyvento специально для тех женщин, которые по каким-то причинам думают, что недостаточно хороши, чтобы себе позволить снова чувствовать себя сексуальными

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