2019-08-08T14:48:56+03:00
Общество

"Самая бомбезная блондинка"! Телеведущая Виктория Лопырева показала безупречную фигуру в бикини

Красавица из Ростова-на-Дону очень быстро пришла в форму после рождения сына
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Фото: lopyrevavikaФото: lopyrevavika
Изменить размер текста:

Телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева порадовала поклонников снимками в купальнике. Молодая мама может позволить себе любой смелый наряд или бикини, так как очень быстро пришла в форму после рождения долгожданного первенца.

Красавица вместе с возлюбленным Игорем Булатовым и родными вернулась в Москву, где она востребованная телеведущая и модель, но при первой возможности старается выбраться к морю. Все-таки начало года у нее было тяжелым из-за постоянных нападок хейтеров, которые критиковали ее за связь с якобы женатым бизнесменом. Но она с достоинством выдержала волну негатива, продолжая делиться с подписчиками подробностями своей личной жизни, мыслями и взглядами на различные проблемы и ситуации.

lopyrevavikalopyrevavika
Только то, что делает вас счастливыми, имеет смысл.
38493 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Перестать жить в воображаемой клетке, которую тебе навязывает кто-то другой, забыть правила, придуманные другими, и задать себе самый важный в этой жизни вопрос: что делает меня по-настоящему счастливым? - написала красавица в своем инстаграме. - Живи сегодня и сейчас, пока бьется сердце; просто люби - мужчину, ребёнка, своё дело - потому что никто не знает своего часа. А грехи наши сосчитает и оценит только Бог. Завтра может и не наступить.

lopyrevavikalopyrevavika
V
32673 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, на днях телеведущая в окружении родных и близких отметила 36-летний юбилей, судя по постам в инстаграме, молодая мама отправилась в Грецию, где прекрасно провела время. Поклонники в восторге от ее снимков (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Самая бомбезная блондинка страны!», «Очень красивая женщина!», «Невероятно умная девушка, дочь,жена и мама!», «Викуся,ты огонь!».

lopyrevavikalopyrevavika
Это фото, которое сделала @olllyvento специально для тех женщин, которые по каким-то причинам думают, что недостаточно хороши, чтобы себе позволить снова чувствовать себя сексуальными
89300 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
lopyrevavikalopyrevavika
lopyrevavika
63551 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТОП-5 стильных и ярких летних образов «Мисс Россия 2019» Алины Санько

«Мисс Россия 2019» Алина Санько ломает стереотипы о том, как должна выглядеть современная красавица. Никаких накаченных губ, татуировок и пластических операций. Никаких выглядывающих трусиков, откровенных декольте, рваных брюк и грубых тканей. Алина, покорившая во время конкурса жюри своей открытостью и женственностью, продолжает быть именно такой, несмотря на звездный статус. Она выбирает спокойные тона, наряды интересного кроя, которые подчеркивают ее идеальные формы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ипотека отыграла назад: в Ростовской области замедлились темпы по жилищному кредитованию
В Ростове-на-Дону подсобные рабочие изнасиловали и убили 69-летнюю пенсионерку
Модель современного читателя русской поэзии составляют в ЮФУ
Время приема платежей для корпоративных клиентов увеличил банк ВТБ
«Балдеет собакен»: Дворняга заснула под кондиционером в автобусе Ростова-на-Дону
Житель Ростовской области засеял садовый участок коноплей
Из Ростовской области в Украину не выпустили 18 тонн молока и сливок
В Ростове-на-Дону супруги организовали подпольное казино
В Ростове-на-Дону у исправительной колонии задержали двух парней, которые хотели перебросить запрещенные вещества
Расчет платы за свет с 1 августа 2019 в Ростове-на-Дону: что изменилось
У жителя Ростовской области долг забрали зерном
«Серия горячих фото начинается»: Русская русалка Влада Чигирева отдыхает на пляже в Майами
«Вот это мисс!»: Поклонники обсуждают новый модный образ Полины Дибровой
Известная пловчиха Юлия Ефимова в подсолнухах привела фанатов в восторг
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус протаранил три иномарки
В Ростове-на-Дону приставы конфисковали в доход государства 67 мешков шуб и меховых жилетов
Донскому приставу грозит до двенадцати лет тюрьмы за снятие ареста с имущества должников