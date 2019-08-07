2019-08-07T11:11:54+03:00
Общество

ТОП-5 стильных и ярких летних образов «Мисс Россия 2019» Алины Санько

Самая красивая девушка России, которая выросла на Дону, предпочитает романтику и интересные детали [фото, видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Алина Санько стала самой красивой девушкой этого года. Фото: ms.alinasankoАлина Санько стала самой красивой девушкой этого года. Фото: ms.alinasanko
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«Мисс Россия 2019» Алина Санько из провинциального городка Азов (он в Ростовской области) ломает стереотипы о том, как должна выглядеть современная красавица. Никаких накаченных губ, татуировок и пластических операций. Никаких выглядывающих трусиков, откровенных декольте, рваных брюк и грубых тканей.

Алина, покорившая во время конкурса жюри своей открытостью и женственностью, продолжает быть именно такой, несмотря на звездный статус. Она выбирает спокойные тона, наряды интересного кроя, которые подчеркивают ее идеальные формы.

ms.alinasankoms.alinasanko
#missrussia #missrussia2019 #миссроссия #миссроссия2019
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А недавно красавица решила делиться новыми образами в своем Инстаграме, девушка призналась, что пока учится гармонично подбирать фасоны, цвета, украшения, но, как считают поклонники, у нее отлично получается.

ms.alinasankoms.alinasanko
#миссроссия2019 #миссроссия #missrussia2019 #missrussia
5395 отметок «Нравится»79 комментариевInstagram

Это не удивительно, ведь в родном городе девушка закончился с отличием художественную школу и, несмотря выполнение обязанностей «Мисс Россия 2019» и учебу (она студентка архитектурного факультета Московского университета по землеустройству), которые занимают много времени, продолжает заниматься любимым хобби.

ms.alinasankoms.alinasanko
#missrussia #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia2019
4578 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Силы и вдохновение беру от всего вокруг, - призналась как-то красавица. - Это природа, люди, атмосфера, окружение, даже здания могут вдохновлять. Меня вдохновляют люди, которые добиваются результатов, это подстегивает, дарит желание самой добиваться... Знаете, цветочек вырос, звезда упала - я уже счастлива, мне хочется что-то делать.

ms.alinasankoms.alinasanko
А какой образ Вам ближе? #миссроссия2019 #миссроссия #missrussia #missrussia2019
7795 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
ms.alinasankoms.alinasanko
#миссроссия2019 #missrussia2019 #миссроссия #missrussia
6650 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники в восторге от Алины Санько, ежедневно ей пишут десятки, сотни комментариев в Инстаргаме, судя по количеству пожеланий и признаний в любви, за пока еще свободное сердце 20-летней азовчанки развернулась нешуточная борьба.

ms.alinasankoms.alinasanko
#миссроссия #миссроссия2019 #missrussia2019#missrussia
5637 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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"Мисс Россия 2019" - Алина Санько из города Азова..

ИСТОЧНИК KP.RU

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