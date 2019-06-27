"Цветочек вырос - я уже счастлива!": "Мисс Россия-2019" приехала в родной город, где дала большое интервью
«Мисс Россия-2019» Алина Санько вернулась в родной город через два месяца после конкурса, благодаря которому она стала известной на всю страну. Первая красавица приняла приглашение директора школы, где она училась, стать почетной гостьей выпускного бала. В родном городе девушка встретилась с поклонниками, попробовала десерт, названный в ее честь, а также дала первую большую пресс-конференцию в качестве «Мисс Россия-2019».
- Спасибо большое за такую теплоту, за почти семейный прием, - не сдерживая эмоций, сказала 21-летняя Алина Санько. - Для меня это много значит - поддержка родных, близких, друзей и земляков, которые пусть и не знают меня лично, но очень искренне переживали во время конкурса и радовались победе.
Алина два года назад уехала из родного города учиться, а вернулась титулованной красавицейФото: Ирина ПОТЕРЯ
Алина Санько рассказала, что легко приняла решение участвовать в конкурсе, у нее не было сомнений в том, какой город будет представлять, - родной Азов, из которого она уехала учиться в Москву.
- Когда меня награждали, то ощущение было непередаваемое, казалось, что я в сказочном сне, - призналась Алина. - Я до конца не могла поверить: «Как - я?» Просто не понимала... Только когда приехала домой, все осознала, появились слезы.
Пресс-конференция Алины длилась почти два часаФото: Ирина ПОТЕРЯ
После победы у девушки мало свободного времени, но она успевает исполнять обязанности «Мисс Россия - 2019», учится (она студентка 3-го курса архитектурного факультета Московского университета по землеустройству), как только у нее появляется возможность, отправляется в художественную мастерскую, театр или кино, активно ведет свою страницу в Инстаграме. А еще азовчанка мечтает провести благотворительную выставку своих картин (Алина с отличием окончила художественную школу и побеждала в городском и областном конкурсах).
- Как вы все успеваете? - удивились поклонники.
- Я не напрягаюсь, напряжения у меня нет, а вот силы беру от всего вокруг, - поделилась красавица. - Это природа, люди, атмосфера, окружение, даже здания могут вдохновлять. Меня вдохновляют люди, которые добиваются результатов, это подстегивает, дарит желание самой добиваться... Знаете, цветочек вырос, звезда упала - я уже счастлива, мне хочется что-то делать. А напряжения нет.
Напомним, азовчанка стала третьей уроженкой Ростовской области, которая выиграла престижный конкурс. В 2003 году Виктория Лопырева (она стала известной телеведущей и послом ЧМ-2018) стала самой красивой девушкой, а через три года - Татьяна Котова, которая сейчас строит карьеру певицы и блогера.
Поклонники подарили Алине тортФото: Ирина ПОТЕРЯ
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Азове десерт назвали «Королевский триумф» в честь Алины Санько
Секрет десерта, разработанного в местном музейно-гастрономическом комплексе, не раскрывается, а жаль. Как намекнул шеф-повар, для этого были использованы старинные рецепты. Но попробовать теперь может каждый желающий. Среди них была и Алина Санько, которую пригласили на презентацию.
- Изысканный, с фруктовой ноткой, - охарактеризовали журналисты, которые первыми попробовали «Королевский триумф».
Десерт в честь самой красивой девушки РоссииФото: Ирина ПОТЕРЯ
БЛИЦ-ОПРОС
Любимые книги:
- «Дамское счастье», Э. Золя, «Гордость и предубеждение», Д. Остин, «Мартин Иден», Д. Лондон
Любимые фильмы:
- «Ромео и Джульетта», «Престиж, «По соображениям совести», «Титаник», «Одержимость»
Хобби:
- Рисование, живопись, поэзия, путешествия
Интересный факт:
- С детства рисую, неоднократно занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Мечтаю организовывать и проводить поэтические вечера.
ТТХ
Алина Санько
Объем груди: 86 сантиметров,
Объем талии: 58 сантиметров,
Объем бедер: 86 сантиметров,
Рост: 174 сантиметров.
А В ЭТО ВРЕМЯ
"Мисс Россия 2019" Алина Санько выиграла главный конкурс страны. Об этом мы поговорили в студии радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM (подробности)
КСТАТИ
Успехи ростовских красавиц на «Мисс Россия»
Мы решили вспомнить тех землячек-ростовчанок, которые представляли Ростов на этом конкурсе в последние годы. (подробности)
ЗНАЙ НАШИХ
По стопам Лопыревой: как изменилась жизнь ростовских красавиц после «Мисс Россия»
Ростовчанки дважды становились победительницами этого самого престижного в нашей стране конкурса красоты. Так, в 2003-м корону носила Виктория Лопырева.Спустя три года ее успех повторила дончанка Татьяна Котова. Практически сразу ей поступило предложение стать участницей трио «ВИА-Гра». Правда, пропела красавица там не долго: отправилась в сольное плаванье. Еще одна красавица — модель Анастасия Костенко из города Сальска, сейчас замужем за футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. (подробности)
"Мисс Россия 2019" - Алина Санько из города Азова..
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