"Цветочек вырос - я уже счастлива!": "Мисс Россия-2019" приехала в родной город, где дала большое интервью

«Мисс Россия-2019» Алина Санько вернулась в родной город через два месяца после конкурса, благодаря которому она стала известной на всю страну. Первая красавица приняла приглашение директора школы, где она училась, стать почетной гостьей выпускного бала. В родном городе девушка встретилась с поклонниками, попробовала десерт, названный в ее честь, а также дала первую большую пресс-конференцию в качестве «Мисс Россия-2019».

- Спасибо большое за такую теплоту, за почти семейный прием, - не сдерживая эмоций, сказала 21-летняя Алина Санько. - Для меня это много значит - поддержка родных, близких, друзей и земляков, которые пусть и не знают меня лично, но очень искренне переживали во время конкурса и радовались победе.

Алина два года назад уехала из родного города учиться, а вернулась титулованной красавицейФото: Ирина ПОТЕРЯ

Алина Санько рассказала, что легко приняла решение участвовать в конкурсе, у нее не было сомнений в том, какой город будет представлять, - родной Азов, из которого она уехала учиться в Москву.

- Когда меня награждали, то ощущение было непередаваемое, казалось, что я в сказочном сне, - призналась Алина. - Я до конца не могла поверить: «Как - я?» Просто не понимала... Только когда приехала домой, все осознала, появились слезы.

Пресс-конференция Алины длилась почти два часаФото: Ирина ПОТЕРЯ

После победы у девушки мало свободного времени, но она успевает исполнять обязанности «Мисс Россия - 2019», учится (она студентка 3-го курса архитектурного факультета Московского университета по землеустройству), как только у нее появляется возможность, отправляется в художественную мастерскую, театр или кино, активно ведет свою страницу в Инстаграме. А еще азовчанка мечтает провести благотворительную выставку своих картин (Алина с отличием окончила художественную школу и побеждала в городском и областном конкурсах).

- Как вы все успеваете? - удивились поклонники.

- Я не напрягаюсь, напряжения у меня нет, а вот силы беру от всего вокруг, - поделилась красавица. - Это природа, люди, атмосфера, окружение, даже здания могут вдохновлять. Меня вдохновляют люди, которые добиваются результатов, это подстегивает, дарит желание самой добиваться... Знаете, цветочек вырос, звезда упала - я уже счастлива, мне хочется что-то делать. А напряжения нет.

ms.alinasanko Мне посчастливилось представлять мой родной город Азов

Напомним, азовчанка стала третьей уроженкой Ростовской области, которая выиграла престижный конкурс. В 2003 году Виктория Лопырева (она стала известной телеведущей и послом ЧМ-2018) стала самой красивой девушкой, а через три года - Татьяна Котова, которая сейчас строит карьеру певицы и блогера.

Поклонники подарили Алине тортФото: Ирина ПОТЕРЯ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Азове десерт назвали «Королевский триумф» в честь Алины Санько

Секрет десерта, разработанного в местном музейно-гастрономическом комплексе, не раскрывается, а жаль. Как намекнул шеф-повар, для этого были использованы старинные рецепты. Но попробовать теперь может каждый желающий. Среди них была и Алина Санько, которую пригласили на презентацию.

- Изысканный, с фруктовой ноткой, - охарактеризовали журналисты, которые первыми попробовали «Королевский триумф».

Десерт в честь самой красивой девушки РоссииФото: Ирина ПОТЕРЯ

ms.alinasanko Друзья,Вы любите стихи? Какие ваши любимые?Я просто обожаю стихи!

БЛИЦ-ОПРОС

Любимые книги:

- «Дамское счастье», Э. Золя, «Гордость и предубеждение», Д. Остин, «Мартин Иден», Д. Лондон

Любимые фильмы:

- «Ромео и Джульетта», «Престиж, «По соображениям совести», «Титаник», «Одержимость»

Хобби:

- Рисование, живопись, поэзия, путешествия

Интересный факт:

- С детства рисую, неоднократно занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Мечтаю организовывать и проводить поэтические вечера.

ТТХ

Алина Санько

Объем груди: 86 сантиметров,

Объем талии: 58 сантиметров,

Объем бедер: 86 сантиметров,

Рост: 174 сантиметров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ms.alinasanko Друзья мои, я невероятно счастлива! И буду повторять это снова и снова!

"Мисс Россия 2019" Алина Санько выиграла главный конкурс страны. Об этом мы поговорили в студии радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM (подробности)

КСТАТИ

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