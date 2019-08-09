Зачем в древнем Азаке центральные улицы мостили костями животных

Азовские ученые во время раскопок в центре города обнаружили средневековую мостовую из костей животных, по которой ходили еще в 14 веке. Древняя улица вымощена не просто из различных костей - лопаток или метоподий (часть кисти или стопы), а очень небольших - исключительно из фаланг пальцев овец размером 3-5 см. Теперь ученые ломают голову над загадкой.

- Хочу сказать, что мы впервые зафиксировали такое место, я бы сказал это не улица, а «пятачок» центральной мостовой, - говорит Андрей Масловский, заведующий отделом археологии Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. - Очень сложно выяснить сколько ушло на мостовую этих небольших костей овец. Сотни, тысячи, а может быть десятки тысяч.

Сколько овец было убито чтобы замостить улицы средневекового Азака?.

Если на этот вопрос местные ученые пока дают предположительный комментарий, то на другой: «Зачем вымащивать улицы костями?» ответ известен. Как говорят знатоки истории, такие мостовые образовывались в древнем городе около мест, где забивали животных. Мясники, как мусор, выбрасывали кости, которые не шли на приготовление пищи, в частности, нижнюю часть конечностей, челюсти, лопатки. Постепенно дорога утрамбовывалась, по ней было удобнее ходить, ее не так размывали дожди. Свою лепту в "прокладке" улиц вносили и местные жители.

- Вот как в 20-х годах ямы на улицах засыпали перегоревшим каменным углем, так тогда - твердыми отходами и костями, - поясняет Андрей Масловский. - Мы встречали участки мостовых из лопаток, метоподий, части керамики, то есть твердого мусора, которым укрепляли улицы. Вот почему именно небольшой «пятачок» из костей овец - сложно сказать, но вряд ли это имело какое-то ритуальное значение.

Сколько лет жили люди средневекового Азака?.

Напомним, центральная часть современного Азова (ему 951 год) находится на территории некогда процветавшего золотоордынского города Азака (XIII—XIV вв.), в котором проживало порядка 20 тысяч человек. Через него проходил «великий торговый путь» между Европой и Китаем, он считался северным портом Османской империи. Здесь жили торговцы, рыбаки, ремесленники и даже алхимики. В этом году археологам удалось провести масштабные раскопки в центре города - на Петровском бульваре, который начали реконструировать, было сделано сразу несколько интересных открытий.

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