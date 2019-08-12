2019-08-12T15:30:52+03:00
Происшествия

В ростовском Краеведческом музее извращенец пытался совратить школьницу

Девочка стала жертвой домогательства во время экскурсии
Мария ШАБАНОВА
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Подозреваемого задержалиПодозреваемого задержалиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В донской столице по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера задержан местный житель. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» источник в правоохранительных органах региона, девятилетняя ученица начальной школы пришла в Краеведческий музей на Большой Садовой вместе с классом.

В одном из залов к группе школьников подошел посетитель. Взрослый мужчина заприметил в толпе детей улыбчивую девочку и, улучив момент, когда сопровождающие группы не смотрели на учеников, стал трогать ребенка за интимные места. Обо всем случившемся девочка дома рассказала маме. Женщина, в свою очередь, написала заявление в полицию.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что 21-летнего злоумышленника задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что группа школьников изнасиловала 34-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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