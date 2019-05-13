2019-05-13T13:25:51+03:00
Происшествия

В Ростовской области двое школьников изнасиловали 34-летнюю женщину

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области задержали подростков, которых подозревают в изнасиловании женщиныВ Ростовской области задержали подростков, которых подозревают в изнасиловании женщиныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кагальником районе под следствием оказались двое подростков (2003 и 2005 годов рождения), которых подозревают в изнасиловании женщины. Согласно официальным данным, 8 мая они втроем выпивали, в какой-то момент школьники захотели интимных отношений, но собутыльница им отказала, тогда они напали на нее.

- Подозреваемые задержаны, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, в декабре в Миллерове двое подростков изнасиловали, а затем убили 28-летнюю женщину. Сначала они выпивали на остановке, потом ушли, чтобы не вызывать раздражение у других пассажиров. В какой-то момент Анастасии стало очень плохо. Подростки оттащили ее в лесополосу, где решили воспользоваться ситуацией. Когда молодая женщина пришла в себя, поняла, что раздета и лежит прямо на снегу, она стала сопротивляться, тогда подростки решили заставить ее замолчать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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