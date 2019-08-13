Начался второй этап реконструкции Южного подъезда: как изменится развязка у Батайска

Есть две новости - хорошая и, как водится, не очень. На Южном подъезде, который за последние пять лет заметно изменился, стартовал второй этап реконструкции. Это неминуемо скажется на увеличение пробок (плохая новость), но в результате расширится дорога, а транзитный транспорт будет «уведен» новой эстакадой. Это уже хорошая новость.

Жители пригорода Ростова-на-Дону, которые каждый день едут на работу через Южный подъезд, могут уже начинать набираться терпения. Предполагается, что пока движение не будут ограничивать. Стартовали геодезические работы, обсутройство строительной площадки, чуть позже дорожники начнут возводить пойменный мост (смотрите схему).

- Работы по реконструкции будут вестись без перерыва транспортного сообщения, – пояснил первый заместитель начальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Анатолий Ткаченко. – В ближайший год схема движения на участке не изменится: только по окончании работ по строительству новой части пойменного моста и подходов к нему мы сможем перенаправить на них движение и заняться реконструкцией существующего сооружения и самой трассы.

Пойменный мост расширят до восьми полос. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Планы такие: до 2023 года дорожники расширят ныне узкий участок, где постоянные пробки (с 4 по 7 километр подъезда). Вместо старого четырехполосного пойменного моста автомобили поедут по современному восьмиполосному сооружению. Работы затронут и проходящий под ним съезд к автозаправочной станции (у «Тачанки») – его немного передвинут к Батайску, но он также останется под трассой. На автодороге зеркально к существующей построят новую разворотную эстакаду.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Ну и вишенка на торте - Батайская развязка. Она изменится, но не сильно. Появится новый съезд для безопасного поворота со стороны Краснодара в направлении западного обхода Ростова, Батайска и Азова (смотрите схему). Машины, которые сейчас едут со стороны Краснодара и поднимаются по кольцу, где уже почти у Батайска выезжают на дорогу, уступая потоку (здесь очень часто бьются фуры), пойдут по отдельной эстакаде.

Такой будет развязка у Батайска. Схема: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Дорожники говорят, что доведут трехкилометровый участок до параметров I технической категории с максимальной пропускной способностью 120 тысяч автомобилей в сутки, что превышает нынешнюю в два раза. Во избежании столкновения встречных машин по оси трассы установят барьерное ограждение и сплошное электроосвещение.

НАША СПРАВКА

Весной прошлого года в эксплуатацию был сдан участок со 2 по 4 километр Южного подъезда. Дорогу расширили с 4 до 8 полос движения, построили 6-полосный пойменный мост, две эстакад на въезд и выезд из города со стороны Сиверса, а также разворотную эстакаду. Дорожники говорят, что активно использовали современные технологии. Так, при устройстве земляного полотна и дорожной одежды техника была оборудована спутниковой системой 3D-нивелирования, обеспечивающей высокую точность производства работ. Для гидроизоляции и стабилизации земляного полотна применялся геотекстиль, а для усиления асфальтобетонного покрытия и насыпи основания - геосетка.