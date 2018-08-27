Начинается второй этап реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:34 2018-08-27T16:34:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в региональном правительстве, в ближайшее время стартует второй этап реконструкции Южного подъезда.

Согласно проекту, будет увеличено количества полос на трехкилометровом (с 4-го по 7-й км) участке трассы А-135, появится разворотная эстакада, расширят железобетонный пойменный мост, также реконструкции подлежит Батайская развязка (это седьмой километр). Предусмотрено устройство наружного электрического освещения на всем протяжении участка.

Еще один крупный проект - строительство новой разноуровневой транспортной развязки на 9-м км федеральной трассы А-280 Ростов - Таганрог - граница с Украиной (Мясниковский район).

- Реализация проекта необходима в связи с началом работ по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход Ростова-на-Дону», - поясняют в правительстве.