Шутки в сторону: Как быть при обострении хронических заболеваний летом

Летом обостряются хронические заболевания. При этом жара, как и перепады температуры, может пагубно сказаться на здоровье человека. О том, как не допустить трагедии, рассказала главный терапевт минздрава Ростовской области Александра Фомичева.

- В летний период могут обостряться многие хронические заболевания, которые есть у человека, - говорит Александра Анатольевна, - поскольку существует сезонность обострений болезней, имеющихся у человека. В частности, и лето, и жара опасны тем, что могут обостряться сосудистые заболевания, заболевания сердца и почек, а также аллергические заболевания.

Жара, как и перепады температуры, может пагубно сказаться на здоровье человекаФото: Олег РУКАВИЦЫН

- Как обезопасить себя?

- Если человек знает о наличии у себя хронического заболевания, первое, что он должен сделать, - обратиться к своему лечащему врачу, чтобы именно специалист проводил коррекцию лечения с учетом летнего периода и жары. И если пациент будет соблюдать все рекомендации, данные ему доктором, то и обострения хронических заболеваний можно будет избежать.

- Александра Анатольевна, нередко особенно летом люди жалуются на головную боль и головокружение. Как оказать первую помощь?

- Первое, что нужно сделать, - это уложить человека, дать чистой негазированной воды и измерить ему артериальное давление. В идеале оно должно быть 120 на 80. Если такой возможности нет, то нужно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Опасность в том, что головокружение может быть как признаком перегрева - солнечного или теплового удара, так и более тяжелых состояний - таких как инфаркты и инсульты. Поэтому в этом случае нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. И самим никаких дополнительных мер не предпринимать.

Нередко особенно летом люди жалуются на головную боль и головокружение.Фото: Александр ГЛУЗ

- Симптомами какого заболевания может быть регулярная головная боль?

- Нужно выяснять ее причину. В Ростовской области на регулярной основе проводятся профосмотры и диспансеризация, куда приглашаются абсолютно все жители. При этом пройти их можно в течение одного дня, специалисты во многих донских поликлиниках работают даже по субботам. Такие меры помогают нашим пациентам не искать ответы в Интернете, не заниматься самолечением, а получить профессиональную помощь практикующего врача.

Если же головные боли регулярные, то участковый терапевт может направить к специалисту-неврологу, он занимается этими вопросами. Но постоянно принимать таблетированные препараты для лечения головных болей недопустимо, нужно выяснять их причину. Это могут быть как сосудистые повреждения, так и переутомление, и тогда человеку нужно просто принять успокоительное. Но все же причину головной боли выяснять необходимо, чтобы это не оказалось какое-то более тяжелое состояние. А для этого опять же нужен специалист.

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