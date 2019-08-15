2019-08-15T12:37:20+03:00
Общество

«Трамвайное дело»: в Новочеркасске экс-замглавы администрации пошел под суд, попавшись на взятке в миллион рублей

Теперь уже бывшему чиновнику Сергею Басакевичу грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Чиновник подозревается в получении взятки. Фото: 1rnd.ru, администрация НовочеркасскаЧиновник подозревается в получении взятки. Фото: 1rnd.ru, администрация Новочеркасска
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Накануне, 14 августа, в Новочеркасске состоялось предварительное слушание по уголовному делу Сергея Басакевича, который попался на получении взятки. Процесс обещает быть продолжительным и громким, а грозит чиновнику, если его вина будет доказана, достаточно крупный срок - до 12 лет лишения свободы.

Дело Басакевича стало одним из самых скандальных и связано с ремонтом трамвайных линий (из бюджета было выделено почти 20 млн рублей) в Новочеркасске. Согласно официальной версии, чиновник за миллион рублей обещал подрядчику "покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом, предмет которого - ремонт участка трамвайного пути с привязкой к опорам контактной сети". Но в договоренность вмешались сотрудники ФСБ, которые зашли в кабинет сразу после того, как деньги были переданы.

Сразу после задержания в сети появилась информация о том, что чиновник фактически был уверен в своей безнаказанности. Он настолько не боялся правоохранительных органов, что открыто вел «переговоры» по телефону, а деньги попросил принести ему в служебный кабинет.

Напомним, согласно открытым источникам, 44-летний Сергей Басакевич был назначен на должность заместителя в феврале прошлого года (до этого работал в Октябрьском районе, как и нынешний глава администрации Новочеркасска). За его плечами большой опыт работы в органах местного самоуправления, а еще он кандидат технических наук. После возбуждения уголовного дела он был уволен.

Деньги из кабинета. Фото: 1rnd.ru

Деньги из кабинета. Фото: 1rnd.ru

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Коррупционная преступность по определению латентна, то есть не видна, не лежит на поверхности. Вот исчезновение человека, убийство скрыть очень сложно, потому цифры по насильственным преступлениям практически соответствуют реальности. Что касается коррупции, то мы видим вершину айсберга. Когда одна сторона берет деньги, другая - дает, то они заинтересованы в конечной цели и молчании. Достигли цели и довольны. Львиная доля громких коррупционных преступлений последних лет является результатом деятельности оперативных служб (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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