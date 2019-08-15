«Пишу вам, пока жив»: под Ростовом нашли могилу солдата, которого родные ждали и искали 78 лет

80-летняя Антонина Серикова пыталась крепиться, но у могилы отца не выдержала и расплакалась. Она, не задумываясь, согласилась отправиться в шестичасовую дорогу, как только услышала о том, что найдено место захоронения ее отца. В Новошахтинске ее встречали поисковики, которые и указали место в ныне городском парке, ставшее братской могилой для 52 солдат Красной армии.

Когда казак Александр Сериков уходил на фронт, его дочери Тоне не исполнилось еще и двух лет. Наверняка обнимал и целовал, наказывал не баловаться и слушаться мать, но девочка этого не запомнила. Все эти годы она хранила снимок и письмо, которое он прислал через пару месяцев. Размашистым почерком боец 66-го кавалерийского полка коротко попросил передавать приветы родным, а о себе добавил: «Пока жив». После ноября 1941 года - тишина.

Антонина Серикова узнала о могиле отца через 78 лет. Фото: "Миус-фронт"

- Нам пришло извещение, что он пропал без вести, - вспоминает Антонина Серикова. - Потом приезжал однополчанин, он рассказывал, что отец был ранен, его отправили в госпиталь. Больше ничего.

Родные Александра Серикова пытались выяснить подробности, но получилось это только спустя 78 лет, когда донские поисковики разыскали в парке Новошахтинска братскую могилу солдат. Она находилась в нескольких метрах от здания, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался один из госпиталей. В списке - Александр Сериков. Как оказалось, он действительно был ранен, его привезли в госпиталь, где он скончался на операционном столе.

Многие годы о судьбе солдата ничего не было известно. Фото: личный архив Сериковых

Это было в ноябре 1941 года, когда немцы подбирались к Ростову-на-Дону. У окраины Новошахтинска шли бои. Потом госпиталь переехал, город захватили немцы, начались расправы и расстрелы, а братская могила поросла травой. Скорее всего, в суматохе произошла путаница, из-за которой правда и память о солдате были восстановлены только спустя почти восемь десятилетий.

- Здесь проходил передовой рубеж обороны южного фронта, - говорит поисковик и лидер Бессмертного полка Ростовской области Андрей Кудряков. - Отсюда немцы планировали захват Ростова и движение на Кавказ. Здесь против них плечом к плечу встали ополченцы-шахтеры, моряки, кавалеристы, курсанты ростовских пехотных училищ... Задача поискового отряда «Миус-фронт» и движения «Южный рубеж» - восстановить память. Защитники рано или поздно должны вернуться к родным.

Поисковикам удалось выяснить имена некоторых погибших, среди них - отец Антонины Сериковой. Фото: "Миус-фронт"

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