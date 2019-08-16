2019-08-16T10:47:35+03:00
Общество

Водитель автобуса № 55, избивший пассажира за замечание, уволен

В свою защиту водитель пояснил, что его спровоцировали хамством и оскорблениями
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Водителя, который избил пассажира, уволили. Фото: стоп-кадр видеоВодителя, который избил пассажира, уволили. Фото: стоп-кадр видеоФото: СОЦСЕТИ
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Водитель автобуса № 55, который жестоко избил пассажира, уволен. На данный момент полиция проводит проверку, выясняя все обстоятельства случившегося, чтобы возбудить уголовное дело. Судя по кадрам, водителю как минимум грозит штраф или даже срок за побои.

Первыми об инциденте на пересечении улицы Мясникова и 13-й Линии сообщили в социальных сетях, где появилось непродолжительное видео на котором один человек избивает другого. В комментарии пояснили - это водитель и пассажир. По словам очевидцев, последний сделал замечание, заявив, что автобус проехал нужную ему остановку, что разозлило водителя. Сначала он открыл дверь для выходящего мужчины, а когда тот продолжил громко высказывать все, что он думает об общественном транспорте, выскочил следом, догнал и нанес несколько ударов кулаком.

- По устному поручению департамента транспорта на предприятии была проведена проверка, выяснены все обстоятельства, - пояснил радио "КП-Ростов" (89,8 FM) директор департамента транспорта администрации Ростова-на-Дону Христофор Ермашов. - Со слов водителя, пассажир, попросив остановиться в неустановленном для этого месте, оскорблял его в грубой форме, также, похоже, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Последнее и стало причиной конфликта. Хочу отметить, что водитель имеет стаж работы 11 лет, прошел медицинское освидетельствование, предрейсовый осмотр. Несмотря на все обстоятельства случившегося, считаем, что водитель не имел право так себя вести, подписан приказ об его увольнении.

Директор департамента транспорта администрации Ростова-на-Дону Христофор Ермашов об избиении пассажира автобуса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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