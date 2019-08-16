Мега верный: Ростовская дворняга со сломанной лапой прошла десятки километров в поисках бывших хозяев

«Преданней собаки нету существа», - поется в известной советской песне. Наверное, если бы ее в детстве слышали хозяева ростовской дворняги, то никогда бы не выбросили на улицу. Участие в судьбе двухлетнего пса приняли уже десятки человек, но он все равно ищет тех, кто когда-то предал. За полгода Мега-Дружок уже успел попасть под машину, пережить две операции и намотать несколько десятков километров со сломанной лапой к дому, где когда-то жил.

Участие в судьбе двухлетнего пса приняли уже десятки человек, но он все равно ищет тех, кто когда-то предал.Фото: Личный архив героя публикации

ПЕС ИСТЕКАЛ КРОВЬЮ, А ЛЮДИ ШЛИ МИМО

Впервые о дворняге заговорили в марте этого года: после того, как истекающего кровью его нашли у обочины возле торгового центра в Аксайском районе. Многие просто проходили мимо скулящего от боли животного. Таким он попался на глаза сотрудникам регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Они как раз возвращались с рейда и не смогли пройти мимо. Особенно после того, как, превозмогая боль и шатаясь, пес поднялся на трех лапах на встречу спасителям.

- Четвертая, просто болталась на ниточке, - рассказала тогда газете «Комсомольская правда-Ростов» начальница пресс-службы Ольга Лурье. - Мы обзвонили несколько ветеринарных клиник и лишь в одной согласились помочь неизвестной дворняге. Сделали операцию, поставили аппарат Илизарова ему на лапу.

К слову, тогда сердобольные приставы оплатили услуги ветеринара из своего кармана - это около 20 тысяч рублей. Назвали Мегой. Через время собаку взяла к себе женщина-врач. Но, как оказалось, как только пес окреп, то сбежал.

Сначала собаку спасли судебные приставы в марте этого года.Фото: Личный архив героя публикации

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ И ЛАПУ БЫ НЕ СПАСЛИ

Голодного, изможденного и с распухшей лапой - конструкция аппарата к тому времени сильно разболталась и уже больше мешала псу, нежели помогала, его нашли в подъезде спального микрорайона. Волонтерам позвонила местная жительница. А те уже отвезли пса в клинику.

- Врач тогда сказал: еще бы день-два и заднюю лапу было не спасти, пришлось бы ампутировать, - рассказывает ростовчанка Вера Негорова. - Но, слава Богу, все обошлось. Раны быстро зажили, наложили гипс.

Но буквально через два месяца Дружок - так его теперь звали, перемахнул через 2,5 метровый забор дома на Сельмаше и был таков. Искали его несколько недель. И, наконец, нашли, все в том же подъезде - на Вавилова, 90. Он, свернувшись в клубок, лежал под лестницей, пока соседка не позвонила уже по знакомому номеру. С больной лапой из точки А в точку Б пес прошел путь минимум в 14 километров.

Пес уже несколько раз возвращался в подъезд дома, где когда-то жил.Фото: Личный архив героя публикации

ИЗ ТОЧКИ А В ТОЧКУ Б

В этот раз женщине пришлось признаться: собака когда-то жила в их доме, но в той квартире уже дважды сменились квартиранты, и где они сейчас не знает никто.

Дружку снова нашли крышу над головой - поместив на платную передержку уже в другом микрорайоне Ростова-на-Дону - Западном.

Псу вставили пластины уже прямо в лапу, он смог еще лучше ходить. Но как только силы вернулись к нему, то прорвался через окно - вырвав буквально с мясом москитную сетку, и был таков.

Волонтеры уже знали, где его искать, и не ошиблись. Верный пес снова нашел дорогу к тому дому: путь по прямой к точке Б - около 17 километров.

Дружку снова нашли крышу над головой. Но как только силы вернулись он прорвался через окно.Фото: Личный архив героя публикации

«У НАС ОДНА МЕЧТА - ПОСМОТРЕТЬ ИМ В ГЛАЗА»

- Мы случайно увидели статью о нем в «Комсомолке» и сразу поняли: Мега и Дружок это одна и та же собака, - говорит Вера. - Получается, он уже трижды убегал, чтобы найти своих прежних хозяев?! Сейчас у нас одна мечта: найти их и посмотреть им в глаза. А еще рассказать про такую вот собачью преданность. Вдруг в этот момент, что-то дрогнет в их душе, ведь такую верность и любовь ни за какие деньги не купишь. А может, у них что-то случилось? Или может быть, кто-то готов взять Мегу-Дружка к себе? Поверьте, это очень спокойный и умный пес. Возможно, кто-то смог бы подобрать ключик к его сердцу. Уверены: он наверняка мог бы стать отличным защитником и хорошим другом.

Пес перемахнул через 2,5 метровый забор с больной лапой, чтобы найти хозяина.Фото: Личный архив героя публикации

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