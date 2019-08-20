"Тетради - пачками, одежду - на распродажах": Многодетные мамы рассказали, как собирают своих учеников в школу

Подготовка к 1 сентября - головная боль родителей. А еще серьезный удар по кошельку. Да, можно купить ручку за 20 рублей, а можно - и за 2 000. Но нужно в любом случае. Один из ведущих сервисов по поиску работы составил рейтинг городов, где подготовка к школе обойдется дороже всего. Подсчет стоимости школьных принадлежностей проводился в крупнейших городах России, в том числе и в Ростове. Оказалось, что сборы школьника в донской столице обходятся родителям в весомую сумму - 8 тысяч 100 рублей. Дороже - в Красноярске, Новосибирске, Казани и Уфе.

СБОРЫ БЕЗ ВАЛЕРЬЯНКИ

Самым разорительным оказывается сбор первоклашки, когда надо не просто купить ручки с тетрадками, но и выбрать форму, ранец, а в доме выделить место для учебы - поставить хорошие стул и стол.

- Какие там восемь тысяч! У меня пошел в первый класс - так уже больше 20 тысяч ушло, - признается ростовчанка Нелли Кундрякова. - Только стол потянул на девять, можно было подешевле, но для моего непоседы нужен покрепче, иначе через пару месяцев просто сложится, а стульчик - сверху (смеется). Потому взяла качественный, а вот пенал, ручки самые простые! Не до шику!

Нелли - опытная мама, потому намерена часть предметов закупать не сейчас, а уже после начала учебного года, когда на рынках и в магазинах спадет ажиотаж.

- Мне нравится спокойно ходить с детьми, обсуждать, выбирать, учить их терпению. Это, считайте, определенный совместный процесс, который нас сближает, - говорит ростовчанка. - Мы не просто тратим деньги, а тратим с удовольствием, потому не так жалко расставаться.

Скоро в школу!Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОКУПКИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ

Одна из самых многодетных мам России - жительница поселка Рассвет Татьяна Сорокина (у нее 80 приемных мальчишек и девчонок) - к 1 сентября готова. Потихоньку закупалась еще с весны. В этом году в школу пойдут сразу 12 детей, еще двое - в вузы. Все уже обуты и одеты, по пять раз перемерили форму, находятся в предпраздничном предвкушении.

- Обувь по акции брала в апреле-мае. Когда заканчивается сезон, можно купить две пары по цене одной, - говорит Татьяна. - Отхватила хорошую, качественную обувь. Спортивные костюмы брала оптом в Ростове-на-Дону, мне сделали отличную скидку. Если, в среднем, куртка со штанами стоят 5 тысяч, то я взяла за 3. Рюкзаки купила так же - за 1,5 тысячи каждый, когда сейчас они по четыре-пять.

На тему финансов Татьяна Васильевна говорить не любит. Но после долгих уговоров признается: на каждого ребенка в этом году, в среднем, у нее уйдет больше восьми тысяч. Несмотря на значительные траты, она планирует 1 сентября организовать для своих школяров сладкий стол, как делает каждый год. Потому что 1 сентября - это праздник!

А В ЭТО ВРЕМЯ

МЧС: приняты 95% школ

- На территории Ростовской области расположено 1 144 школы, - рассказали в службе пожарного надзора. - Принято 1 089 учебных учреждений, что составляет 95% от общего количества школ. Проверки будут продолжаться. Но и после 1 сентября мы будем регулярно приходить в классы, чтобы проводить для ребят уроки безопасности.

Основная масса нарушений - загромождение путей эвакуации, допуск к работе лиц, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности, отсутствие инструкций или ненадлежащий учет состояния огнетушителей. К приему инспекторы подходят очень строго. Если выявленные нарушения не будут устранены в установленный срок, учебное заведение рискует не пройти комиссионную проверку.

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