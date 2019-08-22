2019-08-22T12:46:04+03:00
Общество

Одна из самых сексуальных певиц России раскрыла принцип своего успеха

Красавица из Ростова-на-Дону рассказала об этом своим подписчикам
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
У яркой Татьяны многомиллионная армия поклонников. Фото: kottovaУ яркой Татьяны многомиллионная армия поклонников. Фото: kottova
Изменить размер текста:

Певица и модель Татьяна Котова (а еще она бывшая участница «ВИА Гры» и «Мисс Россия 2006») на пике популярности. Ее яркие и зажигательные клипы набирают сотни тысяч просмотров. У нее свыше полумиллиона подписчиков в Инстаграме. Казалось бы, она родилась быть успешной, но, как призналась сама девушка, ей пришлось изрядно потрудиться ради карьеры. Татьяна раскрыла свой принцип жизни и успеха.

- Никогда не стоит выжидать особого момента, - написала красавица, певица и модель на своей странице. - Все время есть в нашем распоряжении сейчас. И каждый момент создан для того, чтобы начать сначала (новое), и неважно, понедельник сегодня или вторник. Есть ли что-то, что хотелось бы начать прямо сейчас.

kottovakottova
Иногда не стоит выжидать особого момента
17998 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях поклонники поддержали Татьяну (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Вот верно же! И ещё добавила бы ,что новое приходит всегда во время и когда нужно», «Редкостное сочетание ума и красоты», «Татьяна, спасибо за напоминание. Прямо сейчас хотелось бы влюбиться», «Сразу вспомнилась фраза с песни «есть только миг между прошлым и будущим ..» согласна в вами», «Прямо сейчас - прекрасное время, чтобы начать», «Хотелось бы встать с дивана и начать вязать... Что я и сделаю!».

kottovakottova
Давненько я не делилась фильмами тут, все потому что ничего не смотрела, вся ушла в работу Может покидаете кино/сериалы с необычной развязкой, захватывавшим сюжетом, чтобы сердце замирало
26356 отметок «Нравится»193 комментариевInstagram

Как-то певица призналась поклонникам, что она «древняя и старомодная», верит в любовь и чистые отношения, потому предпочитает одиночество, чем «чем ерунду в конфетной обертке».

kottovakottova
В этот раз без ярких красок все равно не обошлось
14737 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К слову, сама певица неоднократно говорила, что пока не нашла мужчину своей мечты. По ее словам, она одна, "потому что нет цели «не быть одной»… Вот так, представьте себе… У меня нет острой необходимости «завести мужика», и уж тем более потребности «выйти замуж». И дело не в том, что я какая-нибудь там ярая феминистка. Все совсем наоборот - слишком наивна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, почему богатые мужчины преграждают ей путь на ТВ и сцену

«Мисс Россия» Татьяне Котовой, которой в 2006-м году надели главную корону страны, предрекали звездное будущее. Сразу после победы в конкурсе красавица снялась на обложках популярных журналов, в том числе Playboy и MAXIM. А продюсеры позвали ее в самое сексуальное трио того времени группу «ВИА Гра». Вот только побыла в составе этой группы Татьяна не долго: отправилась в сольное плаванье. О том, почему не осталась петь в группе и кто преграждает ей путь на сцену и ТВ, модель разоткровенничалась в своем Инстаграм (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Реставрация в Москве: Возвращение Георгия Победоносца и волшебного фонаря
В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал о том, как в столице охраняются памятники, куда увозят найденные во время реконструкции улиц ценности и что будет с особняком Мельникова
Новости 24
В Ростове-на-Дону из-за жары объявлен режим повышенной готовности экстренных служб
Жительница Ростовской области семь лет получала пособие на умершего сына
Крутая девчонка! Виктория Лопырева показала безупречную фигуру в нежном купальнике
Как выбрать хорошее жилье без посредников: в Ростове пройдет «Тур по новостройкам»
Ставка еще ниже: ВТБ упростил оформление «Ипотеки с господдержкой»
В Аксае задержали мужчину, который 15 лет назад убил племянника табуреткой
Мотоциклист пострадал в аварии в Ростовской области
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате перед экс-тренером Крубаном Бердыевым
На ростовском вокзале хулиган избил двух полицейских
В Ростовской области на покупку коммунальной техники власти потратят 353 миллиона рублей
Муж ростовской модели Анастасии Костенко намерен взыскать у «Локомотива» 12 тысяч евро
Ростов-на-Дону оказался на третьем месте в рейтинге популярности безнала в транспорте
Ростов-на-Дону оказался на третьем месте в рейтинге популярности безнала в транспорте
Ростовчанка Виктория Лопырева в переходах призывает людей к вежливости в общественном транспорте
Любовь и смерть родственников: ростовские власти назвали причины суицидальных мыслей у школьников
В Ростовской области к восьми годам приговорили бывшего начальника таможенного поста за взятку в 1,5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Представитель РФС нашел ошибку судьи в матче ФК «Ростов» с «Уфой»
Заявление на выплату пенсий онлайн: ВТБ Пенсионный фонд обновил сервис для клиентов
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 22-30 августа 2019: где и когда
В Ростовской области в школу пойдут 47 тысяч первоклассников
В Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта из-за концерта «Ленинграда»
Беременную женщину из Ростовской области осудили за попытку убийства отчима топором
В Ростове-на-Дону пройдет карнавал в День города
В аптеке Ростова-на-Дону продавали запрещенные лекарства
Спасатели выручили ростовчанку весом в 200 килограмм
Посадку штурмовиков Су-25СМ3 рядом с трассой М-4 в Ростовской области сняли на видео
Ростовская АЭС: подготовка руководителей предприятия выходит на новый качественный уровень