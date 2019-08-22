Одна из самых сексуальных певиц России раскрыла принцип своего успеха

Певица и модель Татьяна Котова (а еще она бывшая участница «ВИА Гры» и «Мисс Россия 2006») на пике популярности. Ее яркие и зажигательные клипы набирают сотни тысяч просмотров. У нее свыше полумиллиона подписчиков в Инстаграме. Казалось бы, она родилась быть успешной, но, как призналась сама девушка, ей пришлось изрядно потрудиться ради карьеры. Татьяна раскрыла свой принцип жизни и успеха.

- Никогда не стоит выжидать особого момента, - написала красавица, певица и модель на своей странице. - Все время есть в нашем распоряжении сейчас. И каждый момент создан для того, чтобы начать сначала (новое), и неважно, понедельник сегодня или вторник. Есть ли что-то, что хотелось бы начать прямо сейчас.

kottova Иногда не стоит выжидать особого момента

В комментариях поклонники поддержали Татьяну (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Вот верно же! И ещё добавила бы ,что новое приходит всегда во время и когда нужно», «Редкостное сочетание ума и красоты», «Татьяна, спасибо за напоминание. Прямо сейчас хотелось бы влюбиться», «Сразу вспомнилась фраза с песни «есть только миг между прошлым и будущим ..» согласна в вами», «Прямо сейчас - прекрасное время, чтобы начать», «Хотелось бы встать с дивана и начать вязать... Что я и сделаю!».

kottova Давненько я не делилась фильмами тут, все потому что ничего не смотрела, вся ушла в работу Может покидаете кино/сериалы с необычной развязкой, захватывавшим сюжетом, чтобы сердце замирало

Как-то певица призналась поклонникам, что она «древняя и старомодная», верит в любовь и чистые отношения, потому предпочитает одиночество, чем «чем ерунду в конфетной обертке».

kottova В этот раз без ярких красок все равно не обошлось

К слову, сама певица неоднократно говорила, что пока не нашла мужчину своей мечты. По ее словам, она одна, "потому что нет цели «не быть одной»… Вот так, представьте себе… У меня нет острой необходимости «завести мужика», и уж тем более потребности «выйти замуж». И дело не в том, что я какая-нибудь там ярая феминистка. Все совсем наоборот - слишком наивна".

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