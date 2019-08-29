В Ростове-на-Дону суровые бабушки, устав от выпивох во дворе, установили лавочку с гвоздями

Жители одного из дворов Ростова-на-Дону (проспект 40-летия Победы, что в Александровке), устав бороться с алкоголиками, которые оккупировали площадку во дворе пятиэтажного дома, установили хитрую лавочку - с гвоздями. Трансформер сделан по типу шахматной доски: когда конструкция раскрывается, то отдыхать одновременно могут три - четыре бабули плюс пара внуков. А когда сложена - никто, так как с другой стороны сообразительные ростовчане понастукали гвоздей столько, что сидеть без последствий для пятой точки и одежды просто невозможно. Волшебные ключики от лавочки - только у жильцов дома.

- Все началось с того, что, скинувшись, за собственный счет привели в порядок двор, поставив в том числе удобные лавочки для жителей, – пояснила жительница дома № 178 причину появления своеобразной конструкции. - Комфорт оценили выпивохи со всего квартала, видимо, приятных мест для посиделок больше не было. Вот они повадились распивать на лавочке да горланить и ругаться до утра. Год назад кто-то из жильцов сообразил все переделать, понатыкав гвозди. Сразу всех как ветром сдуло!

Народные названия лавочки: "Гостям не рады", "Пыточная", "Суровые ростовские бабушки". Фото: ВК "Ростов Главный"

Автора инженерной мысли жильцы не сдают, но признаются, что весьма довольны последствиями, так как выпивохи навсегда покинули их двор. Хотя теперь снимок их лавочки регулярно появляется в социальных сетях с комментариями типа «гостям не рады», «суровые ростовские бабушки», «ростовчане - садисты», «пыточная», «для сидалища йогов». К слову, в Интернете тут же объявились диванные эксперты, которые утверждают, что конструкция незаконна и ее надо снести, так как это ущемляет права широкого круга лиц, которые теоретически хотели бы усадить свою пятую точку на данном объекте. Но дальше угроз дело не дошло.

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