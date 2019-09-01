Анастасию Костенко упрекнули в том, что она зарабатывает на дочери

Дончанка, красавица-модель и третья жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала в своем «Инстаграм» снимок с дочерью. На фото – Анастасия и малышка - в белых платьях. На обеих – украшения.

В комментарии к посту Костенко пишет: «Правда ведь, очень мило выглядит сочетание в одежде мамы и ребенка? Если же подрастает маленькая принцесса, можно подобрать и похожие украшения! Была настолько впечатлена выбором украшений, что решила сделать подборку для мам и дочек. Для девочек выбрала золотые детские украшения из итальянской коллекции – сердечки, звездочки, божьи коровки – такая милота! Мамам предлагаю, что ношу сама лично – базовые лаконичные украшения с бриллиантами на каждый день. Серьги-пусеты, кольцо-дорожка и минималистичное колье с небольшим бриллиантом».

В комментарии Костенко называет магазин, где приобрела украшения, и дает на него ссылку.

Подписчики модели сразу же разделились на два лагеря. Одни упрекнули молодую маму в том, что нехорошо зарабатывать на ребенке, да и украшения в таком возрасте малышке ни к чему. Другие написали, что мама и дочь – настоящие красавицы.

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