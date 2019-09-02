В Батайске в ближайшие несколько лет построят пять новых школ

Пять школ в Батайске будут построены в ближайшие несколько лет, еще столько же, уже существующих, будут капитально отремонтированы.

Об этом сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко, который сегодня, 2-го сентября, принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в одном из старейших учебных учреждений этого 105-тысячного города-спутника Ростова-на-Дону — средней школе №9, носящей статус «казачьей» и отмечающей в нынешнем году свой 80-летний юбилей.

- День знаний — это замечательный праздник, из той категории, что объединяют всю нашу огромную Россию, от Калининграда до Владивостока: во всех школах страны сегодня проходят праздничные линейки, и мы все отмечаем наш большой праздник – начало нового учебного года, - отметил Ищенко. - Наверное, нет ни одного человека старше семи лет, кто бы не помнил свое «1-е Сентября», поэтому, конечно, главные герои в этот день — первоклашки, у которых все только начинается, все еще впереди.

Кстати, эта батайская школа — одна из крупнейших, там обучаются свыше 1,1 тысячи учеников, а впервые в первый же учебный день за парты сели полторы сотни ребятишек — мальчишек, одетых в синюю казачью форму, и девчонок, с бантами и белыми лентами.

Всего же, напомнил председатель Законодательного собрания Ростовской области, на Дону в нынешнем году около 47 тысяч первоклашек — почти десятая часть всех учеников региона.

- Сегодня в школе №9 создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, полностью обновлено оборудование пищеблока, все кабинеты оснащены интерактивными досками и мультимедийным оборудованием, - рассказал Александр Ищенко.

Но, конечно, 80-летний возраст учебного заведения, педагоги которого не раз становились победителями и лауреатами Всероссийских конкурсов, подразумевает, что ей необходимо обновление, и в 2020 году здесь запланирован капитальный ремонт здания.

В 2020-м в учебном заведении проведут полноценный капремонт, сообщил Александр Ищенко. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

- Мы понимаем, что главная задача нас, взрослых, - сделать все, чтобы новое поколение училось в новых, комфортных условиях, по новым гибким образовательным программам, по новым технологиям, - подчеркнул спикер донского парламента. - Это задача не из легких, и ее решение рассчитано не на один и не на два года. И для Ростовской области это особенно не простая задача, потому что у нас каждый год увеличивается количество первоклассников, приходящих в школы: если в этом году на Дону впервые сели за парты 47 тысяч юных учеников, то уже в следующем их будет более 48 тысяч, а через два года – более 50 тысяч. Соответственно, нужны новые школы, в Батайске этот вопрос сейчас решается.

Впрочем, не менее масштабные задачи региональным властям предстоит решить в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Новочеркасске, а также в других городах и сельских территориях.

- А сегодняшним школьникам я желаю успехов в учебе, педагогам — прилежных учеников, а родителям — как можно больше поводов для гордости успехами своих детей, - заключил Ищенко.

Ранее, напомним, выступая на областной педагогической конференции в Таганроге, спикер ЗС РО отмечал, что месяц назад донской парламент, по инициативе губернатора Василия Голубева, добавил в бюджетную строку расходов на образование 1,4 млрд рублей, предназначенных на зарплату учителям и воспитателям детсадов, а до этого вводились дополнительные меры соцподдержки и стимулирования педагогов, участвующих в проведении ЕГЭ по программам основного общего образования.