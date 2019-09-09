В Ростове-на-Дону 13 сентября выберут самого красивого мужчину России

В пятницу, 13 сентября, в Ростове-на-Дону состоятся выборы самого красивого мужчины России. За титул «Мистер Россия» образца этого года будут бороться сразу несколько кандидатов. Причем не только из донской столицы, но и других городов.

Как рассказали в «Имидж-Центре» - организаторы конкурса красоты, всем участникам предстоит продемонстрировать творческий номер, поучаствовать в дефиле на греческую тему и стать участниками конкурса «Национальный костюм». После чего профессиональное жюри отберет лучшего - того, кто отправится на международный конкурс красоты «Мистер Вселенная». А пока парни активно репетируют, «Комсомолка» раздобыла фото и анкеты участников, чтобы наши читатели могли их оценить еще перед выходом на сцену.

Николай Усолкин, Батайск. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Николай Усолкин, г. Батайск

35 лет.

Работает в отделе транспортной логистики

Жизненное кредо: лучше сделать, чем не сделать.

Любимая книга: исторические романы, фантастика.

Любимая музыка: русский рок.

Любимое блюдо: пельмени.

Хобби: бальные танцы.

Мечта: путешествие вокруг света.

ТТХ

Рост - 173 см,

Вес - 82 см,

Объем груди — 106 см.

Жилин Тимофей, Барнаул. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Тимофей Жилин, г. Барнаул

20 лет

Работает в Новосибирской консерватории

Достижения: первый разряд по спортивным бальным танцам, лауреат международных и региональных конкурсов игры на скрипке, имеет спортивный разряд по стрельбе и первый взрослый по гимнастике.

Жизненное кредо: человек отражается в своих поступках.

Любимая книга: Жюль Верн «Путешествие к центру земли».

Любимое блюдо: русская кухня.

Хобби: танцы.

Мечта: стать знаменитым и чтобы другие люди ровнялись на него.

ТТХ

Рост - 184 см,

Вес - 74 см,

Объем груди - 98 см.

Аркадий Олин, Киров. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Аркадий Олин, г. Киров

31 год

Работает столяром-мебельщиком

Достижения: играет на балалайке и гармони, делает уникальные зеркала с лампами.

Жизненное кредо: сегодня быть лучше, чем вчера.

Любимая книга: Эдгар Берроуз - Джон Картер.

Любимое блюдо: скумбрия с овощами на мангале.

Хобби: спорт, музыка, творчество.

Мечта: открытие сети мужских салонов красоты.

ТТХ

Рост - 184 см,

Вес - 94 см,

Объем груди - 115 см.

Марк Герусов, Ростов-на-Дону. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Герусов Марк, г. Ростов-на-Дону

23 года

Учиться в магистратуре по специальности «Экономист»

Любимая музыка: классическая.

Любимое блюдо: жареная яичница.

Хобби: зал, бег, гитара.

ТТХ

Рост - 187 см,

Вес - 79 см,

Объем груди - 107 см.

Герман Колмыков, Алтайский край. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Герман Колмыков, Алтайский край

19 лет

Студент Алтайского госуниверситета, «Региноведение России»

Достижения: освоил курс "Патриотизм в музыке", окончил школ с золотой медалью, есть титул «Мистер Алтай 2019».

Жизненное кредо: ведь если быть, то среди лучших быть.

Любимая книга: «Война и мир».

Любимое блюдо: сырный суп.

Хобби: танцы моделлинг, история

Мечта: путешествовать по всему миру.

ТТХ

Рост - 180 см,

Вес - 65 см,

Объем груди - 95 см.

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