«Медицинская помощь стала еще ближе»: В Милютинском районе открыт новый фельдшерско-акушерский мобильный пункт

Первичную медицинскую помощь теперь будут оказывать в современных комфортных условиях. Именно так могут сказать жители хутора Широкий Лог Ростовской области. В сентябре здесь открылся долгожданный модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Первичную медицинскую помощь теперь будут оказывать в современных комфортных условиях. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ В КОМФОРТЕ

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области, новый модульный фельдшерско-акушерский пункт для хуторян Милютинского района был установлен в течение нескольких месяцев. Он уже оснащен всем необходимым оборудованием, имеет коммуникации, системы отопления и кондиционирования. Так что теперь в любое время года комфортно будет и фельдшеру, и его пациентам. А первичную медицинскую помощь в современных условиях смогут получать почти 356 жителей хутора.

В ведомстве добавили, что общая стоимость работ по установке и оснащению ФАПа составила 984 тысячи рублей, из которых 944,7 тысячи рублей - средства областного бюджета и 39,3 тысячи рублей - местного бюджета.

Всего же в Милютинском районе уже функционируют 16 фельдшерско-акушерских пунктов и все они модульные.

В Милютинском районе открыт новый фельдшерско-акушерский мобильный пункт. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.

В ЭТОМ ГОДУ ПРИОБРЕТУТ 17 ФАПов

Известно, что задача по улучшению первичной медико-социальной помощи для населения всей России была поставлена президентом РФ еще в мае прошлого года. В итоге, на Дону в рамках нацпроекта «Здравоохранение» была разработана региональная программа развития первичной помощи.

В 2019-м должны быть приобретены еще 17 ФАПов и три врачебные амбулатории. На эти цели планируется потратить 70, 2 миллиона рублей.

Как рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, за первые шесть месяцев этого года на Дону уже открылись и принимают пациентов ФАПы в Зерноградском, Константиновском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Милютинском и Сальском районах.

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